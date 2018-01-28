رؤية إيجابية متحفظة للاقتصاد المصرى

أسماء السيد:«نظرة إيجابية متحفظة»، تلك هى رؤية الخبراء لوضع الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، والذى يُعد الثانى عقب «تعويم الجنيه»، فعلى الرغم من توقعاتهم بتعافى معدلات النمو لتصل إلى %4.8 بنهاية 2017-2018، وتراجع معدلات التضخم لتصل إلى متوسط سنوى بقيمة %20 إلا أنهم

أسماء السيد:

«نظرة إيجابية متحفظة»، تلك هى رؤية الخبراء لوضع الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى، والذى يُعد الثانى عقب «تعويم الجنيه»، فعلى الرغم من توقعاتهم بتعافى معدلات النمو لتصل إلى %4.8 بنهاية 2017-2018، وتراجع معدلات التضخم لتصل إلى متوسط سنوى بقيمة %20 إلا أنهم يروا أن هناك بعض التحديات، وأهمها رفع الدعم الذى قد يرتفع بالتضخم مجددًا إلا أنه لن يصل لمستويات العام المنقضى.

وأوضحوا أنه على أى حال فإن العام الحالى أفضل من السابق له، متوقعين أن تتحقق الطفرات خلال العام المالى المقبل 2018-2019 ليرتفع النمو لمستويات قد تتجاوز الـ%5، كما حددوا متوسط لسعر الدولار خلال 2018 يتراوح ما بين 17 و18 جنيها.

بداية، قالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس»، إنها تتوقع أن يشهد الاقتصاد المصرى حالة من التطور خلال العام المالى الحالى، ليتراوح معدل النمو ما بين 4.8 و%5، ثم يرتفع إلى %5.7 خلال العام المالى المقبل 2018 – 2019، وهو ما يخالف توقعات الحكومة بقيمة أقل، وتوقعات صندوق النقد الدولى بشكل إيجابى.

وأوضحت «رضوى» أن التوقعات مدعومة بتحسن القوة الشرائية والاستهلاك بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة، مقارنة بالفترات التى أعقبت «تعويم الجنيه»، إضافة إلى التوقع بتحسن الاستثمار المباشر، والذى يبدأ فى الوضوح خلال الربع اﻷخير من 2018.

ورفعت الحكومة توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادى خلال عام 2017-2018 بين %5 و%5.25 مقابل %4.5 توقعات صندوق النقد الدولى.

وتوقعت أن يصل متوسط التضخم خلال العام الحالى %20 ليبدأ فى التراجع ويصل لـ%15 ثم يستأنف الارتفاع مجددًا مع اتخاذ الحكومة قرارها برفع الدعم، ويصل %16.5 بالفترة من يوليو وحتى سبتمبر حتى تنتهى ذروة تأثير الخطوة ليعود إلى معدلاته المنخفضة مرة أخرى ويصل %14.5 بآخر العام، وهو ما يمثل تحسنًا بشكل كبير مقارنة بعام 2017 ويصل إلى التوقعات الخاصة بالبنك المركزى.

ورجحت أن تشهد الفترة المقبلة بعض التحديات أهمها تلك الخاصة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمتوقع أن تتم خلال يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بالفائدة توقعت «رضوى» أن يتم تخفيضها بنسبة %3 خلال العام الحالى، والتى تمثل نصف نسبة الرفع التى تمت خلال 2017، على أن يصل متوسط سعر الدولار لـ17.25 جنيه خلال العام الحالى، ويرتفع إلى 18 خلال العام المقبل.

ورجحت تحسن إيرادات السياحة خلال 2018/2017 لتصل إلى 5.5 مليار دولار ثم 6.3 مليار دولار خلال العام المالى المقبل، كما توقعت أن تصل قيمة الاستثمارات المباشرة إلى 9 مليارات دولار ثم 10 مليارات دولار خلال نفس الفترة.

وحدد محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية «هيرمس»، 3 عوامل من شأنها أن تؤثر على معدلات النمو بشكل إيجابى، أولها يتمثل فى اكتشاف عدد من حقول الغاز كحقل ظُهر، مما يسهم فى زيادة الكميات المنتجة وتقليل الضغط.

وأضاف أن العامل الثانى يتمثل فى الانتعاشة المنتظرة بقطاع السياحة، إضافة إلى بدء توافد الاستثمارات المباشرة سواء على الصعيد المحلى أو الخارجى، وهو ما يدفع إلى وجود تحسن بمعدل النمو ليصل إلى %4.8 بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بـ%4 خلال العام السابق له.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، توقع أن يقوم المركزى بتخفيضها بنسبة تترواح ما بين %3:4 خلال العام الحالى، وهو ما يدعم تحركات المستثمرين ويوضح الرؤى بشكل أكبر، كما حدد متوسط للدولار بـ17 و 18 جنيها خلال نفس الفترة.

ورجح تباطؤ ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى %14 بمنتصف 2018، على أن يحافظ على تلك النسبة حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أنه لو لم يتم رفع الدعم كنا سنرى مستويات أقل للتضخم قد تصل إلى %10.

وأوضح أبوباشا أن التوقعات بصفة عامة لـ 2018 متفائلة، وذلك بسبب قلة الإجراءات اﻹصلاحية التى من الممكن أن يتم اتخاذها، والمتمثلة فقط فى رفع الدعم عن الطاقة.

واتفق نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة بشركة سى آى است مانجمنت، مع سابقيه إذ جاءت توقعاته لمعدلات النمو مطابقة لتوقعاتهم، بحيث يصل معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالى الحالى لـ%4.5، وهو ما يعد تحسنا بشكل جيد، متوقعًا طفرات كبيرة خلال النصف اﻷول من عام 2019.

وأضاف أن النمو سيأتى مدعومًا بعدة عوامل، ولكنها خارجية، على رأسها التوقع بتحسن إيرادات السياحة، وتراجع أسعار الفائدة، مرجحًا إقدام المركزى على تخفيضها بنسبة قد تصل إلى %3.5 خلال العام المقبل إجمالاً، وهو ما قد يعود بالنفع على العديد من الشركات العاملة فى السوق المحلية.

وحدد خالد متوسط التضخم خلال العام الحالى بنحو %16.15 على أن يرتفع بـ%3 مع رفع الدعم عن الوقود المتوقع أن يتم بمنتصف العام الحالى، كما حدد متوسط سعر الدولار خلال نفس الفترة بين 16 و18 جنيها.

وقالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «مباشر إنترناشيونال»، إن الاقتصاد المصرى يمر بتغيرات هائلة خلال الفترة الراهنة، بكل القطاعات المالية والنقدية والاقتصاد الحقيقى، موضحة أنه رغم قسوة اﻹجراءات اﻹصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المنقضية إلا أنها بدأت تأتى بثمارها من خلال عدة عوامل.

وأوضحت أن تلك العوامل تتمثل فى تحسن عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تراجع العجز من %2.2 من إجمالى الناتج المحلى خلال الربع اﻷول من العام المالى المنقضى 2016-2017 ليصل إلى %2 خلال الفترة المماثلة من العام المالى الجارى 2018/2017.

وتابعت: ويتمثل العامل الثانى فى زيادة الإيرادات الضريبية، نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع معدلات التضخم، إذ ارتفعت اﻹيرادات الضريبية لتصل إلى 64.1 مليار جنيه خلال الربع اﻷول من 2017-2018 مقارنة بـ51.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى المنقضى.

وأوضحت تحسن ميزان المدفوعات بشكل إيجابى، إذ سجل فائض عام فى العام المنقضى ليصل إلى 5.1 مليار دوﻻر مقارنة 1.9 خلال العام المقارن، مشيرة إلى أن أرقام المدفوعات الجيدة مهدت الطريق أمام تراكم الاحتياطات الأجنبية لترتفع إلى 36.7 مليار دوﻻر فى نوفمبر 2017 مقارنة بـ23.1 مليار دوﻻر خلال الفترة المماثلة، مما رفع معدل تغطية الواردات إلى أكثر من 7 أشهر.

وأشارت محلل الاقتصاد الكلى بشركة «مباشر إنترناشيونال»، إلى أن سيولة النقد اﻷجنبى تجاوزت فترة صعبة، إذ تلاشت السوق الموازية، وبدأت سوق الصرف اﻷجنبى فى التشكل بطريقة أكثر كفاءة واستقرارا نسبيًا، ومن المتوقع تحسنها مع الوقت.

ونوهت بأنه رغم التحسن المحقق إلا أن معدلات التضخم السنوية ظلت مرتفعة، كما تباطأ النمو وبشكل رئيسى خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/2016 عند %3.4 على أساس سنوى، مقارنة بـ%6.7 خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق له.

واستكملت: كما تفاقمت الديون الخارجية لتصل إلى 79 مليار دوﻻر خلال الربع اﻷخير من العام المالى 2016- 2017 بزيادة بنسبة %41.7 عن الفترة المماثلة من العام المالى 2015-2016 وهى نسبة تعتبر مثيرة للقلق حسب رؤيتها.

وتوقعت «إسراء» أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسنًا خلال العام الحالى على كل الجوانب، إذ إن معدل النمو الاقتصادى سيسجل %4.8 خلال العام المالى الحالى 2018/2017، مستفيدًا من التعافى التدريجى فى أوضاع القطاع الخاص، وتدفقات الاستثمار اﻷجنبى المباشر، خاصة فى قطاع الغاز والنفط، إضافة إلى تحسن معدلات التضخم.

ورجحت أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام الحالى %19، بحيث يسجل %17 فى منتصف 2018، ثم يسير حول -17 %18 بنهاية 2018، إلا أنه من ناحية أخرى قد يعود معدل التضخم للارتفاع فى النصف الثانى من العام، إذ ستؤدى إجراءات اﻹصلاح المالى خاصة تخفيض دعم الوقود والكهرباء المتوقعة فى يونيو 2018 إلى تجديد الموجة التضخمية.

وفيما يتعلق بسعر الفائدة، توقعت أن يبدأ المركزى قريبًا بتنفيذ الوعود التى طال انتظارها، بتخفيض الفادة بحوالى 200 نقطة خلال النصف اﻷول من العام الحالى، ثم يبقى عليها خلال النصف الثانى الذى سيشهد استعادة التضخم شراسته تزامنًا مع رفع الدعم عن الوقود.

وعلى صعيد توقعاتها لسعر الصرف، قالت إن الجنيه المصرى سيستمر بالارتفاع ببطء وبشكل تدريجى على المدى المتوسط، وعلى ذلك فإن متوسط سعر الدولار سيتراوح بين 17.6 و17.8 جنيه.

وألمحت محلل الاقتصاد الكلى ببحوث «مباشر»، إلى توقعاتها باستمرار تحسن الحساب الجارى ولكن بمعدل أقل، ويأتى هذا التحسن مدعومًا وبشكل رئيسى من ارتفاع ميزان الخدمات (عودة السياحة)، واستقرار عجز الميزان التجارى، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، ليصل إلى 14.3 مليار دولار مقارنة بـ15.6 دوﻻر خلال العام المالى 2017/2016.

ورأت أن عجز الموازنة العامة للدولة سيصل إلى %10 خلال العام المالى الحالى لزيادة مدفوعات الفوائد، والتى تستنزف معظم الوفر الذى تحققه الموازنة من تخفيض الدعم.

وبنظرة متفائلة، توقعت تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال العام الحالى بواقع درجة واحدة، خاصة إذ حافظت الدولة على تراكم الاحتياطات اﻷجنية، وتحقيق أرقام جيدة على النمو، وتحسن الموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة تشريعات مُنتظرة خلال الفترة المقبلة، منها قانون اﻹفلاس، وقانون التأمين الصحى، إضافة إلى استراتيجية تصنيع السيارات، وقانون المناقصات والمزايدات.

