«رؤوف غبور» يبيع حصته الشخصية فى «جي بي أوتو» مقابل 30.8 مليون جنيه

أعلن رؤوف غبور رئيس شركة جي بي أوتو -المتخصصة فى مجال تصنيع وتوزيع السيارات فى مصر – بيع حصته الشخصية المباشرة في الشركة مقابل 30.8 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهرت إفصاح مرسل للبورصة الثلاثاء، بيع رؤوف كمال حنا غبور 7.3 مليون سهم تمثل كامل حصته المباشرة ( 0.67% ) في جي بي أوتو في إطار إعادة هيكلة بين مساهمين عائلة غبور.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.22 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ، وأظهر الإفصاح ارتباط رؤوف غبور بمجموعة مرتبطة من الكيانات والأفراد المساهمة فى الشركة تستحوذ مجتمعة على 62.7% من إجمالى الأسهم.

وتشمل الكيانات المرتبطة شركة أر جي إنفستمنتس بنسبة 58.9% ،كمال غبور بنسبة 3.7% ،نادر غبور بنسبة 0.06% من إجمالى أسهم الشركة، ما يعني أن رؤوف غبور مازال يسيطر على حصة الأغلبية في الشركة ولم يتخارج إلا من الحصة المباشرة المرتبطة بشخصه.

وأظهر إفصاح منفصل مرسل للبورصة الثلاثاء، تخارج كمال رؤوف حنا كمال غبور من حصته البالغة 3.7% (40.4 مليون سهم) مقابل 170.7 مليون جنيه عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بنفس السعر السابق.

كما أظهر إفصاح ثالث أن الطرف المشترى للحصتين معًا هو شركة RG TRUST التابعة لشركة أر جي إنفستمنتس (المساهم الأكبر) مقابل 201.5 مليون جنيه تقريبًَا.

وارتفعت حصة الكيان الجديد فى هيكل الملكية إلى 4.4% بعد هاتين الصفقتين المنفذتين عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية التى تولت مهام سمسار البيع والشراء فى هذه الصفقات.

جي بي أوتو توقع اتفاقية بيع مع «شيميرا الإماراتية» بقيمة 60 إلى 71 مليون دولار

جي بي أوتو للسيارات

وأفصحت جي بي أوتو فى 27 أكتوبر الماضى عن توقيع اتفاقية بيع مع شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بقيمة تتراوح بين 60 إلى 71.3 مليون دولار.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذه الاتفاقية تختص ببيع 21.7% من حصتها في شركة ” MNT INVESTMENT BV ” بقيمة 60 مليون دولار قد ترتفع فيما بعد إلى 71.3 مليون دولار في حالة استيفاء شروطة معينة بين الطرفين.

وتعمل الشركة في الوقت الحالي مع شيميرا للاستثمار على استيفاء الموافقات المطلوبة لإتمام الصفقة من الجهات الرقابية والمختصة وفقا للقوانين المعمول بها فى هذه الصفقات.

وانتشرت أنباء في 25 أغسطس الماضى عن دخول شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية فى مفاوضات مع جي بي أوتو لشراء حصتها في شركة (إم إن تى -حالا).

واستحوذت شيميرا للاستثمار منذ أشهر (تحديدا في 4 أغسطس الماضي) على حصة أغلبية (56%) فى شركة بلتون المالية القابضة بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه .

وتعمل شركة حالا (محل الاستحواذ) فى مجال التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والنقل التشاركي ، وتستحوذ جي بي أوتو غبور على 57.26% من أسهمها عبر شركة “MNT BV ” للمدفوعات الإلكترونية (مؤسسة فى هولندا).

ودخلت “MNT ” فى عملية اندماج مع شركة “حالا” فى يونيو 2021 من خلال اتفاقية مبادلة أسهم ليتغير اسمها بعد ذلك إلى “إم إن تي-حالا”،مع إطلاق أول تطبيق فى السوق المصرى يتخصص فى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، والتمويل متناهي الصغر، وخدمات التوصيل والنقل التشاركي.

وأفصحت غبور فى 15 أغسطس الماضى (2021) عن بيع جزء من حصتها فى شركة ” MNT BV ” بقيمة إجمالية قدرها 352.6 مليون جنيه إلى بعض صناديق الاستثمار الأجنبية وفقا لاتفاقية مبدئية موقعة فى 11 أبريل 2021.

شيميرا الإماراتية تتفاوض على شراء 45% من حصة غبور في شركة تأجير تمويلي تابعة

في سياق متصل ، أعلنت جي بي أوتو في 7 سبتمبر الماضى قبول التفاوض مع شيميرا للاستثمار الإماراتية بخصوص بيع 45% من حصتها فى شركة تأجير تمويلي تابعة لها.

وأرسلت الشركة بيانا للمتعاملين على السهم فى البورصة المصرية(ساعتها) يفيد بالشروع فى استيفاء إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن هذه الصفقة.

ومن المقرر التفاوض على بيع حصة غير مباشرة فى شركة جي بي للتأجير التمويلى التابعة لجي بي كابيتال للاستثمارات المالية،ذراع الخدمات المالية غير المصرفية لمجموعة غبور للسيارات.

واجتمع مجلس إدارة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية (6 سبتمبر) برئاسة منصور قبانى ،وأبدى موافقته على الدخول فى اتفاقية مع شيميرا أبو ظبي لبيع 45% من الشركة التابعة المتخصصة فى خدمات التأجير التمويلي.

ولم يتطرق البيان المرسل للبورصة إلى تفاصيل مالية حول الصفقة (الثمن المبدئى أو متوسط سعر السهم ) ،كما نبه المتعاملين على السهم إلى أن هذه المفاوضات قد تسفر عن تنفيذ الصفقة وقد لا تسفر،فى إشارة إلى مراعاة ذلك عند التداول على السهم.

وتعتبر “جي بي أوتو” إحدى الشركات الرائدة في مجال السيارات بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتقديم الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.

وتضم الشركة تحت مظلتها ستة قطاعات رئيسية تغطي أنشطة التصنيع والتجميع والتوزيع والمبيعات والتمويل (غير المصرفي) وخدمات ما بعد البيع، بما في ذلك من خدمات الصيانة وقطع الغيار والمنتجات ذات العلاقة.

واستحوذت مجموعة غبور فى 21 ديسمبر قبل الماضى (2020) على 20% من أسهم شركة نيو سيتى للإسكان والتنمية المتخصصة فى الإسكان التعاون بقيمة 73 مليون جنيه، كما استحوذت فى 17 أغسطس من نفس العام 2020 على 75% من شركة “طوكيو مارين مصر فاملي تكافل” لتأمينات على الحياة بقيمة إجمالية 84.7 مليون جنيه تقريبا بالتحالف مع هيرميس.

وشرعت غبور منذ مايو الماضى فى اجراءت تأسيس شركتين جديدتين إحداهما فى كينيا تحت مسمى “جي بي أوتو كينيا”، والأخرى فى مصر تحت مسمى “جي بي أوتوموتيف لتجارة وصناعة السيارات مصر” .