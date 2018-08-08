رؤوف غبور: النتائج التشغيلية للشركة فاقت توقعات الإدارة

رجب عزالدين:قال رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة جى بى أوتو إن نتائج أعمالها خلال الفترة المنتهية 30 يونيو الماضى تعكس نمو معدلات الطلب لمستويات تجاوزت كافة توقعات الإدارة.وأضاف غبور فى بيان للبورصة المصرية أن الأداء المالى والتشغيلى القوى خلال الربع الثانى يعكس استمرار التعافى الملحوظ بقطاع المرك

رجب عزالدين:

قال رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة شركة جى بى أوتو إن نتائج أعمالها خلال الفترة المنتهية 30 يونيو الماضى تعكس نمو معدلات الطلب لمستويات تجاوزت كافة توقعات الإدارة.

وأضاف غبور فى بيان للبورصة المصرية أن الأداء المالى والتشغيلى القوى خلال الربع الثانى يعكس استمرار التعافى الملحوظ بقطاع المركبات مصحوبا بنمو أعمال قطاع أنشطة التمويل على خلفية تأقلم المستهلكين مع المعطيات الاقتصادية الحالية واستيعابهم لهيكل الأسعار الجديد.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحولها للربحية خلال النصف الأول من 2018 لتسجل صافى ربح قدره 181.5 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 305.4 مليون جنيه خلال النصف المقارن من 2017.

وقفزت مبيعات الشركة خلال النصف الأول، إلى 10.8 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.1 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت ايرادات قطاع المركبات إلى 5.2 مليار جنيه خلال الربع الثانى من عام 2018 بمعدل نمو سنوى 45.6% ومعدل نمو 3.4% مقارنة بالربع السابق نتيجة ارتفاع نمو ايرادات قطاع سيارات الركوب بمعدل الضعف تقريبا.