رؤوف غبور: استثمارات كورية جديدة في مصر

المال ـ خاص: قال الدكتور روؤف غبور، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكوري أن المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها مصر مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة جذبت أنظار المستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة العاشرة لمجس الأعمال المصرى الكوري الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الي

المال ـ خاص:

قال الدكتور روؤف غبور، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكوري أن المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها مصر مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة جذبت أنظار المستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة العاشرة لمجس الأعمال المصرى الكوري الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم.

وأكد غبور أن مصر تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات النمو وهو ما يتجلى في تراجع معدلات التضخم، متوقعاً ضخ استثمارات كورية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماعات المتبادلة لمجلس الأعمال المشترك تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين والعمل على تدشين مشروعات في مختلف القطاعات وتسويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.

وأشار إلى أن قيام بنك مصر بافتتاح فرع له في العاصمة سول يعزز من حركة تدفق روؤس الأموال وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في مصر وكوريا، موضحا أن مصر تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع مختلف دول العالم من خلال الاتفاقيات الموقعة ومنها اتفاقية أغادير والكوميسا والاتحاد الاوروبى وغيرها من الاتفاقيات التي تدعم مصر اقتصاديا وتجاريا مع دول العالم.

وقال ميونج سو هو رئيس الجانب الكوري بمجلس الاعمال المشترك ان مصر أصبحت واجهة وقبلة للمستثمرين خاصة في ضوء المشروعات العملاقة التي تم اطلاقها مؤخراً وفى ظل خطوات الإصلاح الاقتصادى للحكومة، مؤكدا أن مجتمع الأعمال في كوريا يتطلع للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و زيادة التبادل التجارى و تدشين مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات.

وقال المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين أن مجلس الاعمال المصرى الكوري من انشط المجالس المشتركة وعليه دوراً كبيراً في تعزيز حركة التجارة والاستثمار في البلدين.

وأضاف عيسى أن جمعية رجال الأعمال تدعم بقوة استراتيجية مجلس الأعمال المصرى الكوري وخططه من اجل زيادة معدلات الاستثمارات والتبادل التجارى, مشيراً إلى أن مصر بدأت منذ عام خطوات جرئية للإصلاح الاقتصادى من خلال اصدار حزمة من القرارات والقوانين وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد تتضمن حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين.

وقال حازم فهمى سفير مصر الجديد في كوريا أن السفارة تقدم كافة سبل الدعم والمساندة لاعضاء مجلس الاعمال المصرى الكوري من اجل تعزيز التجارة والاستثمار في البلدين.

وأضاف فهمى ان مهمة السفارة المصرية في كوريا هي تذليل كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال سعيا لتحقيق مزيز من النمو والمساهمة في الاقتصاد المصرى.

الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت بنهاية سبتمبر من العام الجارى 43,7 مليون دولار, فيما بلغت اجمالى عدد المشروعات الكورية في مصر 171 مشروعا باجمالى راسمال 445 ملايين دولار في قطاعات الإلكترونيات والصناعات النسيجية ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء والطاقة الجديدة والمتجددة والإنشاءات.