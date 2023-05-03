رؤوف عبد العزيز: حلمت بشخصية «ستهم».. وروجينا رحبت بها (فيديو)

حلت الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز الساعات الماضية ببرنامج “آخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، وتحدثا عن كواليس مسلسل “ستهم” الذي قدماه معا في شهر رمضان الماضي وتحقيقه نجاحا جيدا.

فقال رؤوف عبد العزيز إن روجينا رحبت بالدور بمجرد ما حكيت لها عن الشخصية وإنها موجودة في المجتمع بأكثر من نموذج، يمثل الست لما تتخلى عن أنوثتها بالكامل وتعيش كرجل وتعول أسرتها.

وأضاف: “فكرة تقديم دراما عن ست في شكل راجل كانت في دماغي، لغاية السنة الماضية وأنا شغال مع روجينا لما حلمت بالشخصية واسمها”.

وأكد أيضا أن شخصية ستهم حلم بها وباسمها حينما تعاون مع روجينا بمسلسل “انحراف” رمضان 2022، وأوضحت روجينا في اللقاء عن كون تجربة التمثيل بملابس رجل أول مرة قائلة: “أول مرة أعمل بروفة على لبس راجل صعيدي كنت متوترة جدا وقلقانة وخايفة، وروحت مكتئبة.

وتابعت “أنها خافت من فشلها في تقليد السيدات اللاتي اضطررن لارتداء ثوب الرجل والعمل به للتعايش مع المجتمع بقولها: “أنا مش بعرف أقلد، وطلبت من المخرج إني أبعد عن تقليد أي صورة من 5 صور لستات بملابس رجال، وقررت أخلق شخصية جديدة وأكون السادسة”.

مسلسل”ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان، إضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، والعمل للمخرج رؤوف عبد العزيز.