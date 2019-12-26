الإسكندرية

رؤساء نقابات مرسى مطروح يعرضون تعاونهم لدعم جهود التنمية

تم استعراض عدة ملفات تهم الشارع المطروحى الشوارع
معتز محمود 7:30 م, الخميس, 26 ديسمبر 19 7:30 م, الخميس, 26 ديسمبر 19

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أبدى عدد من رؤساء النقابات والعاملين بالخدمات الصحية بمحافظة مرسى مطروح ، الاستعداد لتقديم كافة المقترحات والآراء باعتبارهم الأقرب إلى المواطنين، ونقل نبض قطاعات كبيرة مع دعمهم لجهود التنمية والنهوض بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، رؤساء وممثلى نقابات : المحاميين والعاملين بالخدمات الصحية والمهندسين وذلك خلال تقديمهم التهنئة لتوليه محافظا لمطروح .

وأكد رؤساء النقابات وفق بيان المحافظة على تعاونهم مع محافظ مطروح وتقديم كافة المقترحات والآراء باعتبارهم الأقرب إلى المواطنين ونقل نبض قطاعات كبيرة مع دعمهم لجهود التنمية والنهوض بمحافظة مطروح.

وتم استعراض عدد من الملفات والقضايا التى تهم الشارع المطروحى ، مع شكر جهود وخطوات محافظ مطروح خلال الفترة القصيرة الماضية من أجل خدمة أهالى المحافظة ومنها قرار فتح عدد من الشوارع المغلقة، لتيسير حركة المواطنين، وكذلك المتابعات والجولات الميدانية على أرض الواقع ومتابعة ومطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم .

بينما أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن خالص شكره وتقديره لجميع النقابات ودورها فى المجتمع ، مع التأكيد على أهمية مشاركتهم وتعاونهم من أجل تحقيق الصالح العام وخدمة المجتمع المحلى ، مع ترحيبه بكافة المقترحات والحرص على التواصل الدورى مع جميع الجهات والنقابات من أجل طرح الرؤى والحلول للمشاركة فى خدمة أهالى مطروح.

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بقلم معتز محمود

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