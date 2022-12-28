رؤساء عدد من الشعب التجارية يكرمون أحمد الوكيل على مسيرته في رئاسة غرفة الإسكندرية

قرر عدد عدد من رؤساء الشعب النوعية واللجان فى الغرفة التجارية فى الإسكندرية توجيه تكريم بشكل رمزى إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد الوكيل على ما قدمه للتجار خلال مسيرته لرئاسة الغرفة فى السنوات الماضية على هامش أحتفالات الغرفة بمرور مئة عام على إنشائها.

وتطوع عدد من رؤساء الشعب بإعداد درع تكريمى لتلك المناسبة يتم تسليمه إلى أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ، “أسكامي”.

وأبدى عدد من رؤساء اللجان والشعب الآخرى رغبتهم فى الأنضمام لهذا التكريم فور علمهم به من رؤساء شعب نوعيه بالغرفة .

وعلمت ” المال ” أن الذى تقدم باقتراح لإقامة هذا التكريم خلال الأحتفالية هو أشرف جويا رئيس شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، وهو ما لاقى تأييد عدد من رؤساء الشعب لتلك المبادرة تمهيداً للبدء فى إجراءات إعدادها.

حيث قام جويا بتجهيز الدرع وما إلى ذلك بالتعاون مع أشرف سلامة رئيس شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة .

كما حدد رؤساء الشعب أن من سيقوم بالتكريم هم أكبر رؤساء الشعب التجارية النوعية سناً ، وهما مصطفى الشيخ رئيس شعبة مطاحن البن ، و صلاح الحناوى رئيس شعبة قطع غيار السيارات وذلك بالنيابة عن جميع الشعب .

وتعد الغرفة التجارية بالإسكندرية هى أول غرفة تجارية بأفريقيا والشرق الاوسط، وميناء مصر الأول، وقاعدة الصناعة والتجارة في جنوب البحر الأبيض كما يعتبرها البعض .

كما أن احتفال الغرفة التجارية بالإسكندرية بيوبيلها الذهبى يتزامن مع مرور 40 عام على تأسيس اتحاد غرف البحر الأبيض، والذى يتواكب مع خمسين عام للأكاديمية العربية في خدمة العلم والبحث العلمى في الوطن العربى .

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية هى تعد أول غرفة وطنية أنشئت في مصر وفي المنطقة العربية كلها، وتم تأسيسها كمؤسسة اقتصادية قومية لها دورها في رعاية وإنهاء المصالح التجارية والأقتصادية ودعم الإنتاج.