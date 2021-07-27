رؤساء شُعب يرحبون بتوقيع «غرفة الإسكندرية» عقدًا لإعادة الهيكلة وتطوير الموارد البشرية

واعتبر البعض أن خطوة توقيع العقد مع شركة "جوب ماستر" لإعادة هيكلة الغرفة، وتطوير الموارد البشرية خطوة جائت متأخرة ولكنها خطوة على الطريق الصحيح ويجب أن تعمم على كل الغرف التجارية

أكد عدد من رؤساء مجالس إدارة الشعب النوعية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن توجه الغرفة لإعادة الهيكلة وتطوير الموارد البشرية بها عبر التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة من شأنه أن يغير من طرق الأداء ويحسن أداء الموظفين العاملين بها.

واعتبر البعض أن خطوة توقيع العقد مع شركة “جوب ماستر” لإعادة هيكلة الغرفة، وتطوير الموارد البشرية خطوة جائت متأخرة ولكنها خطوة على الطريق الصحيح ويجب أن تعمم على كل الغرف التجارية.

وفى البداية قال حازم المنوفى، النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، إن التعاقد بين الغرفة و شركة “جوب ماستر” لإعادة هيكلة الغرفة، وتطوير الموارد البشرية بها خطوة على الطريق الصحيح.

وأضاف المنوفى أنه لابد من تطوير الموارد البشرية للغرفة، موضحاً أن خطوة توقيع العقد مع شركة “جوب ماستر” لإعادة هيكلة الغرفة، وتطوير الموارد البشرية جاءت متأخرة ويجب أن تعمم على كل الغرف التجارية.

وأكد النائب الأول لرئيس شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية والقائم بأعمال رئيس الشعبة، أنه لم يتم إبلاغ الشعب التجارية بشىء عن تلك الخدمة أو التطوير.

وطالب المنوفى مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإعلان عن الخدمات التى ستعود على المنتسبين من هذا التعاقد.

ومن جانبه رحب أحمد مصطفى ، رئيس مجلس إدارة شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية بتوقيع عقدًا بين الغرفة التجارية مع شركة “جوب ماستر” لإعادة هيكلة الغرفة، وتطوير الموارد البشرية

واعتبر مصطفى أن تلك الاتفاقية من شأنها أن تغير من أداء الغرفة، متوقعاً أن تؤدى إلى تحسين أداء الموظفين فى الغرفة

وأشار رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن التطوير يحسن أداء الموظفين وبالتالى ينعكس على الخدمات المقدمة للتجار ومنتسبى الغرفة ، مشدداً على أن أى جهد يسعى لتحقيق تطوير فإنه يرحب به.

ووقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، مؤخراً بمقر الغرفة، عقدًا مع شركة “جوب ماستر” لإعادة هيكلة الغرفة، وتطوير الموارد البشرية بها، بحضور هشام البدوي رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمود عبد الله المدير العام للشركة، وعدد من ممثليها.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام “غرفة الإسكندرية” برفع القدرة التنافسية لمنتسبيها، للتوافق مع متطلبات العمل، ورفع كفاءة جودة الخدمة المقدمة بالغرفة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس “غرفة الإسكندرية”، والمهندس محمد فتح الله عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، وريهام عادل رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة.

ومن جانبه أكد أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه من ضمن رؤساء الشعب الذين التقوا مسؤولى الشركة التى ستقوم بأعمال التطوير وإعادة الهيكلة.

وأضاف جويا أن ممثلى الشركة كانوا يحاولون معرفة رغبة التجار ومطالبهم فى التطوير ، وما الاحتياجات الخاصة بهم.

ولفت رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه خلال هذا الاجتماع تمت المطالبة بأن تتحول الغرفة إلى إلكترونية تدار عبر النظم والأساليب الحديثة.

وتابع : أى تاجر أو منتسب يقع فى مشكلة يجب أن يجد مسؤل يتصل به ويتواصل معه ، وأن يتم كتابة الشكوى إلكترونياً والرد عليه وتقديم المساعدة بما يوجد مستند يمكن التحقق منه بتاريخ الشكوى والرد عليها.

مطالب بتحويل الغرفة إلى إلكترونية

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن الطلب بتحويل الغرفة إلى غرفة إلكترونية من شأنه أن يساعد فى عرض المشكلة دون الحاجة للانتقال ويسهل التواصل ، وفى حالة عدم وجود حلول يتم أرسال رسائل.

ولفت جويا إلى أنه تم المطالبة من الشركة بالعمل على تحفيز منسبى الغرفة للحضور إليها ويكون هناك أرتباط مع الغرفة فى حاتل وجود مشكلة أو فى عدم وجود مشكلة.

وأوضح أن الشركة عرضت على التجار أن يعيدوا هيكلة الغرفة من خلال رأيهم خلال الاجتماع.

وأكد رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على ترحيبه بأى جهود لإعادة الهيكلة تتم وتنفذ لصالح الأجيال القادمة وبإخلاص ودون مصالح بما يحقق المصلحة العامة وتفيد مستقبل الغرفة.

ومن جانبه قال مصطفى الشيخ رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن توقيع عقدًا مع شركة “جوب ماستر” لإعادة هيكلة الغرفة، وتطوير الموارد البشرية بها هو جهد يضاف لمجلس إدارة الغرفة للهيكلة لرفع كفاءة الموجودين ، متمنياً أن تحذو باقى القطاعات هذا الحذو وتسير فى هذا الطريق لرفع أداء العاملين.

وأضاف أنه فى الماضى كان العاملون فى الغرفة التجارية ومقررى الشعب يقومون بالبحث وتوفير المعلومة لمنتسبى الغرفة، مشيراً إلى أنه المفترض أن المقرر ما هو إلا باحث.

ولفت رئيس شعبة أصحاب مطاحن وتجار البن فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أنه من أفضل الخطوات التى تم اتخاذها من مجلس الإدارة هذا الإجراء وتوقيع التعاقد، معتبراً أنه سينعكس على المنتسبين للغرفة، لأن رفع كفاءة الموظف يوفر المعلومة وأن جهود الهيكلة لابد أن تحترم.