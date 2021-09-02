رؤساء شعب ترحب بطرح الغرفة التجارية بالإسكندرية استبيان الخدمات المقدمة

أضاف البعض أن هناك بعض الخدمات التى سيحتاجها التاجر مع بدء آليات التحول الرقمى، وأن حاجة التجار لتلك الخدمات ستكون ضرورية لمواكبة العصر

رحب عدد من رؤساء مجالس إدارة بعض الشعب النوعية في الغرفة التجارية بالإسكندرية بطرح الغرفة استبيانا لتحديد عدد من النقاط والوقوف عليها على عدد من منتسبيها بما يعد مشاركة للأعضاء في تحديد مطالبهم، متمنين أن يطبق بصفة دورية وأن يكون هناك مقترحات وشكاوى وتواصل مستمر مع أعضاء الجمعية العمومية بما يعود بالنفع على الطرفين.

وأضاف البعض أن هناك بعض الخدمات التى سيحتاجها التاجر مع بدء آليات التحول الرقمى، وأن حاجة التجار لتلك الخدمات ستكون ضرورية لمواكبة العصر ، مشيرين إلى أنه من المفترض أن تكون الخدمات التى يتم تقديمها عبر الغرفة بالمجان باعتبار أنها خدمة لأعضائها .

فى حين يرى البعض أن زيادة الأعمال الالكترونية فى الغرفة من شأنها أن تؤدى لنتيجة جيدة، وأنهم لا يمانعون من حيث المبدأ أن يتم توفير خدمات بمقابل مادى للتجار بالغرفة، خاصة إذا كانت الخدمة من شأنها العمل على توفير وقت التاجر وجهده خاصة أن بعض الخدمات لها تكلفة أو رسوم.

وفى البداية قال حازم المنوفى، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، والقائم بأعمال رئيس الشعبة إن طرح الغرفة استبيان على عدد من منتسبيها من الشعب النوعية لتحديد عدد من النقاط والوقوف عليها هو أمر جيد .

واضاف أن مثل هذا الاستبيان يعمل على مشاركة أعضاء الغرفة فى معرفة مطالبهم وهو أمر ممتاز ، متمنياً ان يطبق بصفة دورية وأن يكون هناك مقترحات وشكاوى وتواصل مستمر مع أعضاء الجمعية العمومية بما يعود بالنفع على الطرفين ويعود على الاقتصاد الوطنى .

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك بعض الخدمات التى سيحتاجها التاجر مع بدء آليات التحول الرقمى، وأن حاجة التجار لتلك الخدمات ستكون ضرورية لمواكبة العصر .

وأشار المنوفى إلى أنه من المفترض أن تكون الخدمات التى يتم تقديمها من خلال الغرفة بالمجان باعتبار أنها خدمة لأعضائها .

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شعبة البقالة والعطارة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك حاجة لعمل دورات للتجار بقواعد الدفع الإلكترونى وغيرها من الخدمات المستحدثة، وتأهيل التاجر للمرحلة القادمة والعصر الجديد .

وأكد المنوفى أن منتسبى الغرفة يقوموا بسداد اشتراك للحصول على الخدمات وهناك نظام مستحدث يحتاج لتنظيم وإعداد دورات للتاجر بالمجان لآنها ستعود بالنفع على الدولة والمفترض أن تسير الغرفة على هذا النظام لتأهيل التاجر .

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية أعدت استبيانا لتحديد عدة نقاط والوقوف عليها وطرحته على عدد من منتسبيها من الشعب النوعية، حيث يساعد هذا الاستبيان الغرفة فى اتخاذ الخطوات المستقبلية لتحقيق التقدم المرجو لجميع شركاء النجاح.

وتضمنت أسئلة الاستبيان تصنيف المقدم للاستبيان إذا كان طالب أو من رواد الأعمال أو أى صفة أخرى، فضلاً عن أسئلة عن الخدمات التى يرغب مقدم الاستبيان فى أن تقدم له من خلال الغرفة .

وكذلك طرحت الغرفة التجارية بالإسكندرية فى استبيانها أسئلة بشأن هل يتم تحقيق أي من تلك الخدمات من خلال الغرفة حالياً.

وشمل الاستبيان كذلك هل يتم تحقيق أى من تلك الخدمات من خلال أى جهة أخرى حالياً، فضلاً عن اسئلة بشأن الاستعداد لدفع مقابل مادى مقابل لتوفير تلك الخدمات .

ويأتى إعداد هذا الاستبيان انطلاقاً من اهتمام الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتحديث المستمر ومعرفة آراء ورغبات شركاء النجاح من الشباب ورواد الأعمال عن الخدمات المقدمة والمطلوبة وكيفية الارتقاء بها.

وتطرق الاستبيان كذلك عن ما هى التحديات التى تواجهها فى التعامل مع الغرفة أو الحصول على الخدمات، هل هناك أي مقترحات أخرى.

وتم التأكيد على أن كافة المعلومات ستستخدم فقط داخليا فى الغرفة التجارية بالإسكندرية وليس فى أى جهة أخرى.

ومن جانبه أكد أشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على ترحيبه بالخطوة التى اتخذتها الغرفة مؤخراً لطرح أستبيان لتحديد عدد من النقاط والوقوف عليها.

وأضاف أنه يرحب بفكرة طرح استبيان يأخذ أراء التجار ويكشف احتياجاتهم لافتاً إلى أن الغرفة شكلت مؤخراً لجنة خدمات تضم العديد من وكلاء الوزرات السابقيين من الضرائب الدخل والقيمة المضفة والتمينات الاجتماعية وذلك لتقديم الاستشارات للتجار .

واعتبر رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن هناك جهود بدأت تظهر ، خاصة فى مجال الرعاية الصحية وعمل خصومات لدى بعض الأطباء والمستشفيات للتجار .

وأكد جويا على أنه لا يمانع من حيث المبدأ أن يتم توفير خدمات بمقابل مادى للتجار بالغرفة، خاصة إذا كانت الخدمة من شأنها توفر وقت التاجر وجهده ، لافتاً إلى أن بعض الخدمات لها تكلفة أو رسوم فى كل الأحوال يتحملها التاجر وأحياناً تستلزم أدائها سداد مبالغ مالية.

كما أشار رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن هناك خدمات يفضل أن تكون موجودة فى الغرفة مثل مشروع العلاج ووجود مسؤلى سابقيين لتحسين جودة الخدمة .

واعنبر جويا أن زيادة الأعمال الإلكترونية فى الغرفة من شأنه أن يؤدى لنتيجة جيدة لافتاً إلى أنه تم المطالبة بأن تكون الغرفة مميكنة من شركة تطوير القائمة على ذلك لسرعة التواصل والحلول.

كما أشار رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه طالب بتوفير اللقاح فى الغرفة حتى لو بمقابل مادي، لافتا الى أن غرفة القاهرة قامت بتفعيل كارت التأمين الصحى العلاجى هناك مبادرات فى غرفة الإسكندرية بخصم 50% ويفترض أم تكتمل ويكون هناك كارت شبيه بغرفة القاهرة .

كما تجدر الإشارة إلى أن الاستبيان شمل أيضاً عددا من الأسئلة من شركاء النجاح من الغرف التجارية الشقيقة وهو اختياري وذلك انطلاقاً من اهتمام الغرفة بالتحديث المستمر ومعرفة آراء ورغبات شركاء النجاح من الغرف التجارية الشقيقة على مستوى التنسيق فيما بينها وكيفية الارتقاء بالتعاون والنشاط المشترك لمساعدة الغرفة فى اتخاذ الخطوات المستقبلية لتحقيق التقدم المرجو من التعاون .

وتضمنت تلك الأسئلة ما هى الخدمات المرغوب تقديمها من خلال الغرفة، وهل يتم تحقيق أى من تلك الخدمات من خلال الغرفة حالياً، وهل يتم تحقيق أى من تلك الخدمات من خلال أى جهة أخرى.. كما تضمت كذلك سؤال عن ما هى التحديات التى تواجهها فى التعامل مع الغرفة أو الحصول على الخدمات هل هناك أي مقترحات أخرى .