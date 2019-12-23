رؤساء الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية يبحثون تطبيق التأمين الصحى

ويلقى مطلب تطبيق منظومة للرعاية الصحية الشاملة على التجار وعائلتهم على غرار المطبقة بغرفة تجارة القاهرة اهتماما متزايدا بين عدد من التجار وأعضاء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية .

يبحث عدد من رؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية ما تم حقيقه بشأن تطبيق نظام للتأمين الصحى الشامل للعضو وأسرته.

وقالت مصادر إن عددا من رؤساء الشعب اجتمعوا برئيس الغرفة قبل أسبوع للسبب ذاته.

ويلقى مطلب تطبيق منظومة للرعاية الصحية الشاملة على التجار وعائلتهم على غرار المطبقة بغرفة تجارة القاهرة اهتماما متزايدت بين عدد من التجار وأعضاء الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية .

وقدم عدد من منتسبى الغرفة التجارية بالإسكندرية قبل نحو شهر بطلب لإدارة الغرفة يتضمن تطبيق منظومة للرعاية الصحية الشاملة على التجار وعائلتهم على غرار المطبقة بغرفة تجارة القاهرة.

وقال أشرف سلامة رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية فى تصريحات سابقة لـ “المال” إنه تقدم بمقترح لمجلس إدارة الغرفة و الموظفين المعنين يتضمن تطبيق التأمين الصحى الشامل على التجار.

وأضاف أنه قبل التقدم بهذا المقترح تمت مناقشته مع عدد من رؤساء الشعب التجارية المختلفة بالغرفة.

و لفت إلى وجود تجاوب من عدد منهم وقبوله للمقترح ، خاصة رؤساء شعب الأتصالات والبلاستك والأخشاب.

وأكد سلامة على أن مقترحه يطلب تطبيق نفس النظام المفعل فى غرفة تجارة القاهرة منذ عام والذى بدأ فى نوفمبر من العام الماضى.

وأشار إلى أنه يتم فيه تقسيم الخدمة على أربع مستويات رئيسية.

وأوضح أن تلك المستويات الأربعة توفر تغطية تأمينة سنوية أعلى وفقاً للأشتراك السنوى المحدد فى كل نظام منها.

وقال إن أقل مستوى فى تلك المنظومة هو المستوى الفضى.

ويتم الاشتراك خلاله مقابل سداد 170 جنيها عن الفرد سنوياً ويوفر تغطية تأمينة بمبلغ عشر آلاف جنيه سنوياً.

ويليه المستوى الذهبى ويتحمل فيه الفرد مبلغ 250 جنية سنوياً.

ثم المستوى البلاتينى ويتحمل فيه الفرد 450 جنيه سنوياً.

وأخيراً المستوى الماسى ويتحمل فيه الفرد 700 جنيه سنوياً.ويوفر تغطية تأمينية بمبلغ 50 ألف جنيه سنوياً