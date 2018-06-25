رأي نقاد الفن في تغيير نجوم رمضان مؤلفي أعمالهم الدرامية

- الشناوي: مصطفى شعبان غير جلده في أيوب وابتعد عن نمط أدواره السابقة- موريس: الاختلاف جاء بسبب تغيير المؤلفين والمخرجين والإنتاج أيضا- سعد الدين: إحساسهم بأنه لابد من التغيير لأن الجمهور مل من نمط أدوارهمأحمد حمدي:لاحظ الجمهور مؤخرا قيام بعض النجوم بتغيير جلدهم الفني بسبب عدم اعتمادهم

– الشناوي: مصطفى شعبان غير جلده في أيوب وابتعد عن نمط أدواره السابقة

– موريس: الاختلاف جاء بسبب تغيير المؤلفين والمخرجين والإنتاج أيضا





– سعد الدين: إحساسهم بأنه لابد من التغيير لأن الجمهور مل من نمط أدوارهم

أحمد حمدي:

لاحظ الجمهور مؤخرا قيام بعض النجوم بتغيير جلدهم الفني بسبب عدم اعتمادهم الفترة السابقة في مسلسلاتهم التي قدموها على نفس المؤلفين الذين كانوا يعتمدون عليهم في السنين الماضية ، وعلى راس هؤلاء النجوم عادل امام الذي قام بتغيير مؤلفه لاول مرة الذي اعتمد عليه في جميع مسلسلاته السنين السابقة ” يوسف معاطي” وظهر بشكل جديد روحا ومضمونا في مسلسله عوالم خفية.





وكذلك النجم مصطفى شعبان الذي ابتعد عن تقديم نفس قصص مسلسلاته التقليدية المليئة بالفتيات الحسناوات والجري ورائهم طلية احداث المسلسل ، وذلك في مسلسله الجديد ايوب الذي قام بتاليفه محمد سيد بشير وظهر فيه بشخصية مختلفة فاجا بها الجمهور وحصد به نجاحا كبيرا.





كما قام النجم عمرو يوسف بتقديم دور صعيدي في مسلسله ” طايع ” لاول مرة في مسيرته الفنية ولم يتوقع الكثيرون ان يتقن اللهجة الصعيدية ، لكن المسلسل اظهره بصورة مميزة وشكل جديد في الدراما لم يعتاده الجمهور منه الفترة السابقة.





نرصد في هذا التقرير رأي بعض النقاد في هؤلاء النجوم وأعمالهم التي ظهر فيها تغيير كبير بالنسبة لهم عن السنين الماضيين بسبب اعتمادهم على مؤلفين جديد لاول مرة مثل عادل امام ومصطفى شعبان .

يرى الناقد طارق الشناوي ان النجم مصطفى شعبان في مسلسله “ايوب “استطاع تغيير جلده تماما عن السنوات الماضية التي مل منه الجمهور بسبب تكراره لنمط شخصياته واداءه في مسلسلاته السابقة .





وأضاف للمال: وكذلك النجم عادل امام في مسلسله عوالم خفية جدد من نفسه فنيا من ناحية الموضوع والاداء التمثيلي ايضا بعد ان حصرنفسه في نمط معين طيلة السنوات السابقة واعتماده على المؤلف يوسف معاطي في جميع مسلسلاته السابقة.





أما الناقدة ماجدة موريس تقول إن عمرو يوسف قدم شخصية مختلفة عنه في مسلسل طايع وفاجأ الكثيرين بها بالإضافة إلى أن مصطفى شعبان وأحمد عز قدما أدوارا جديدة لم يعتادها الجمهور منهم الفترة الماضية.





وأضفت أن هذا الاختلاف حدث بسبب اختلاف المؤلفين والمخرجين الذين عملوا معهم وكذلك الإنتاج ساهم في التغيير والتطور لهؤلاء النجوم.

بينما أكد الناقد أحمد سعد الدين أن سبب اختلاف الكثير من النجوم الفترة السابقة يرجع لاحساسهم انه كان لابد من التغيير هذا العام لان الجمهور مل من ادوارهم النمطية السنين الماضية خاصة مصطفى شعبان وعادل امام .





وأضاف أن ظافر عابدين قدم شخصية جديدة في ليالي اوجيني وتميز فيها ولفت بها الانظار ، بالاضافة لاحمد عز في مسلسله ابو عمر المصري قدم اداء تمثيليا جديدا ومختلفا لاول مرة في مشواره الفني ويرجع السبب لبراعة المخرج احمد خالد موسى معه والحبكة الدرامية للسيناريو من مريم نعوم .





وأشار إلى أن عمرو يوسف في مسلسل طايع قدم لأول مرة الشخصية الصعيدية رغم أن ملامحه لا تتناسب معها ورغم ذلك استطاع أن يجذب أنظار المشاهدين ويرجع السبب لقدرة ال دياب في تقديم سيناريو قوي للمسلسل لايوجد فيه اي ثغرات درامية وتدريب يوسف على اللهجة الصعيدية بشكل مميز بدى واضحا في نطقه لها كل ذلك ساهم في تقديمه بصورة جديدة تماما للجمهور الفترة الماضية.