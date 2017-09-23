رأي عمرو أديب في عودة الجمهور المصرى لحضور المباريات

أديب: عادل إمام نحت فى الصخر وأصبح مثل الشعرواى ونجيب محفوظأحمد الدسوقى:رفض الإعلامى عمرو أديب، حضور الجماهير مباريات الدورى المصرى بداعى أنهم غير مؤهلين للحضور بسبب المشكلات التى يفعلونها فى الاستاد.وأشار "أديب" خلال برنامجه "كل يوم"، إلى أنه بالامس اصطدم جمهور الزمالك مع الكابتن حسام ح

أديب: عادل إمام نحت فى الصخر وأصبح مثل الشعرواى ونجيب محفوظ

أحمد الدسوقى:





رفض الإعلامى عمرو أديب، حضور الجماهير مباريات الدورى المصرى بداعى أنهم غير مؤهلين للحضور بسبب المشكلات التى يفعلونها فى الاستاد.

وأشار “أديب” خلال برنامجه “كل يوم”، إلى أنه بالامس اصطدم جمهور الزمالك مع الكابتن حسام حسن وتبادل كلاهما السباب بالأم والأب رغم وجود جمهور قليل، مؤكدا أنه ضد عودة الجماهير للملاعب قلباً وقالباً.

وقال إن النجم الكبير عادل إمام فى مكانة كبيرة فى التاريخ المصرى، ونجح فى الوصول لها على مدار عمله خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الزعيم نحت فى الصخر وأصبح لا يقل اهمية عن الشيخ متولى الشعراوى والكاتب الكبير نجيب محفوظ.