سيـــاســة

رأي خبراء السياسة في اندماج حزب الكرامة مع التيار الشعبي

إيمان عوف:قبيل أيام قليلة، أعلن حزب الكرامة الاندماج مع التيار الشعبي، الذي تشكل عام 2012 لخوض الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو الامر الذي يطرح تساؤلات حول هل هو اندماج حزبي ام تميهد للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع تزايد طرح اسماء العديد من المنتمين للكرام