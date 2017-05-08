رأي خبراء السياسة في اندماج حزب الكرامة مع التيار الشعبي

إيمان عوف:
قبيل أيام قليلة، أعلن حزب الكرامة الاندماج مع التيار الشعبي، الذي تشكل عام 2012 لخوض الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو الامر الذي يطرح تساؤلات حول هل هو اندماج حزبي ام تميهد للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة مع تزايد طرح اسماء العديد من المنتمين للكرامة والتيار الشعبي كمرشحين محتملين على الانتخابات الرئاسية المقرر لها 2018.
يقول السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأصل في اندماج الكرامة والتيار الشعبي هو تكوين تيار سياسي واسع يكون له رؤية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي نواجهها اليوم دون وجود قوي قادرة على ان تطرح بديل متكامل، مشيرا الى انه من حق اي تيار سياسي ان يطرح نفسه وان يطرح مرشحيه للانتخابات سواء كانت محلية او نيابية او رئاسية، الا ان اندماج الكرامة والتيار الشعبي ليس فقط من اجل طرح مرشح رئاسي بقدر ما يرتبط باهمية وصعوبة المرحلة التي نمر بها.
وعن ما يتردد حول ان ذلك الاندماج مجرد تجهيز لطرح اسم مرشح رئاسي ينتمي للتيار الناصري، قال مرزوق ان هناك ومنذ ثلاثة اشهر العديد من الحوارات التي يجريها الكرامة والتيار الشعبي وغيرهم من الاحزاب المدنية حول ضرورة التوافق على مرشح رئاسي واحد حتي لا نعيد تجربة 2012 التي ساهمت في الوضع السيء الذي وصلنا اليه، بتفتيت جهود القوى الوطنية المعارضة بين اكثر من مرشح كما حدث من قبل بين حمدين صباحي وخالد على، لافتا الى ان كافة المؤشرات تؤكد على عدم تكرار ذلك المشهد مرة ثانية، لاسيما في ظل الظروف التي نعاني منها اليوم ، وان منصب الرئيس لم يعد مجرد منصب بل ان مصر في حاجة الى فريق يديرها ليخلصها من ويلات السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتبعة الان.
وأوضح مرزوق أن حزب الكرامة تأسس في الثمانينات من المجموعة التي انفصلت عن الحزب الناصري ويمتلك العشرات من الكوادر القادرة على قراءة الاوضاع السياسية بطريقة صحيحة، بينما يتميز التيار الشعبي بان اكثر من 80% من اعضائه من جيل الشباب القادرين على الحركة والانتشار والذين اثبتوا قدرتهم على النجاح طوال الفترة الماضية حيث حققوا نجاحا ملموسا في الانتخابات الرئاسية السابقة وحصلوا على 4.5 مليون دون وجود الموارد اللازمة للقيام بحملة انتخابية لصالح حمدين صباحي لذا فان اندماج الكيانين سيوفر بيئة صالحة للعمل السياسي وقادرة على ان تخوض تجربة الانتخابات والتغيير .
اتفق معه في الراي نبيل ذكي المتحدث باسم حزب التجمع، مضيفا أن هناك ضرورة لان تسعي العديد من الاحزاب السياسية المتقاربة في الرؤي الى الاندماج خلال الفترة المقبلة، ليس فقط من اجل الانتخابات بل لاعادة احياء السياسية ومنع التشرزم.