رأي النقاد حول عودة فناني الزمن الجميل للشاشة الصغيرة بعد غياب

محمود قاسم: سميرة أحمد لها تاريخ فني وإبراهيم نصر يحتاج تغيير جلدهأحمد سعد الدين: عودة سميرة أحمد انتصار لجيلها ولانتمنى تقديمها الشخصية الملائكيةسمير الجمل: الفن غير مرتبط بعمر معين وعودة سميرة أحمد ستكون على قدر تاريخها الفنيأحمد حمدي:ابتعد بعض الفنانين عن تقديم اعمال فنية عل

محمود قاسم: سميرة أحمد لها تاريخ فني وإبراهيم نصر يحتاج تغيير جلده







أحمد سعد الدين: عودة سميرة أحمد انتصار لجيلها ولانتمنى تقديمها الشخصية الملائكية













سمير الجمل: الفن غير مرتبط بعمر معين وعودة سميرة أحمد ستكون على قدر تاريخها الفني

أحمد حمدي:

ابتعد بعض الفنانين عن تقديم اعمال فنية على الشاشة الصغيرة منذ سنوات وابرزهم سميرة احمد وكان اخر اعمالها التليفزيونية مسلسل جدار في القلب، وكذلك ليلى علوي منذ مسلسل هيا ودافنشي مع النجم خالد الصاوي وابراهيم نصر، لكن هؤلاء الفنانون يعودون مرة اخرى لجمهور التلفزيون في موسم رمضان 2018 حيث تعود سميرة احمد بمسلسل بالحب هانعدي وليلى علوي بمسلسل عوالم خفية مع النجم عادل امام وابراهيم نصر يعود بمسلسل فوق السحاب مع النجم هاني سلامة.

نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد حول عودة هؤلاء الفنانون للشاشة الصغيرة بعد غياب سنوات هل سيكونون اضافة حقيقية للموسم الدرامي في رمضان ام ستكون عودة باهتة .

يرى الناقد الفني محمود قاسم ان هذه الاسماء الثلاثة وراءهم تاريخ فني طويل لذلك سيكونون حريصين بالتاكيد على العودة بنصوص جيدة للجمهور خاصة سميرة احمد التي لها تاريخ وخبرة فنية كبيرة .

واضاف في حديثه للمال ان ابراهيم نصر يجب ان يغير جلده الفني في عودته مرة اخرى بعد سنوات لانه استهلك نفسه السنين الماضية وحصر نفسه في شخصية معينة مثلما فعل النجم محمد سعد حيث حصره المخرج شريف عرفة لسنوات في شخصية اللمبي حتى استطاع تغييره في فيلم الكنز مؤخرا لافتا ان ابراهيم نصر يحتاج لمخرج متمكن مثل شريف عرفة يستطيع تقديمه للناس بشكل جديد تماما في رمضان المقبل .

وتابع قاسم ان سميرة احمد قدمت اعمال درامية ناجحة في تاريخها الفني وستهتم بتقديم عمل فني راق في عودتها للجمهور والشارع المصري ، لافتا الى ان اي فنان له تاريخ وخبرة طويلة في الفن حينما يعود للناس بعد سنوات تكون عودته مؤثرة لو اهتم بتطوير نفسه وتقديم عملا مميزا يمس الناس لكن هناك فنانين كانت عودتهم للجمهور باهتة نوعا ما مثل احمد مظهر وشكري سرحان وعادل امام في السنين الاخيرة .

اما الناقد احمد سعد الدين يرى ان : سميرة احمد غابت لمدة 5 سنوات عن الدراما التليفزيونية وعودتها ستكون مؤثرة في الموسم وذلك يعني انتصار لجيل الكبار وهذا السن تحديدا فهي من جيل النجمات نادية الجندي ونبيلة عبيد الذين ابتعدوا عن الساحة الفنية مما يؤكد انه مازال هناك مؤلفين يكتبون لهم مسلسلات ونصوصا خاصة بهم وانهم مازالوا متواجدين بقوة بعد ان تصدر النجوم والنجمات الشباب المواسم الدرامية السنين الماضية .

واضاف اننا نتمنى الا تعود بمسلسل تظهر فيها كشخصية ملائكية في الدراما مثلما قدمت في مسلسلاتها السابقة منذ سنوات اميرة في عابدين وجدار في القلب وغيرها بل نتمنى ان تقدم مسلسللا اجتماعيا فيه جوانب الخير والشر معا وليست المصلحة التي تريد اصلاح كل شئ في المجتمع .

واوضح ان ابراهيم نصر يملك قدرات فنية عالية لكن يحتاج لمخرج ومؤلف يوظفها بشكل جيد لانه فنان من الصف الثاني ولايكتب له مسلسلا خاص به او يقوم ببطولته بل يقوم بتادية دورا يناديه في مسلسل هاني سلامة الجديد فوق السحاب .

واشار سعد الدين الى ان ليلى علوي تقدم مسلسلا كل عامين ونتمنى ان توفق في رمضان بعودتها بدورا جيدا يتناسب مع موهبتها الفنية .

ونوه الى اننا نحتاج هذه الفترة للابتعاد عن دراما الكومباوند البعيدة عن حياة غالبية الشعب المصري وتقديم مسلسلات اجتماعية تهتم بالطبقة المتوسطة وذلك سر نجاح مسلسلات عديدة مثل ليالى الحلمية والشهد والدموع والطوفان مؤخرا .

من جهة اخرى يقول الناقد سمير الجمل ان : ان غياب او تواجد الفنان على الساحة الفنية بسبب ظروف عامة او خاصة به ، لكن المهم حينما يتواجد يجب ان يكون تواجدا قويا ومؤثرا حقيقيا في الناس .

واضاف ان عودة سميرة احمد تحديدا ستكون عودتها للجمهور على قدر تاريخها الفني الطويل وهي من الفنانات الذين احترموا انفسهم وماقدموه للناس في اعمالهم الفنية السابقة بالاضافة انها لاتبحث عن منتج لااعمالها التليفزيونية وتهتم بجودة ماتقدمه فنيا .

واشار الى ان ابراهيم نصر حقق شعبية كبيةر من خلال برامج المقالب التي قدمها واضحكنا بها وهو بلا شك ممثل كبير لكن يحتاج لتقديم شيئا هاما للناس في عودته من جديد.

واكد الجمل ان الفن ليس فيه سن ابدا فهناك ممثل يدعى الباتشينوا وصل عمره ال75 عاما ومازال يقدم فنا محترما لجمهوره واخرون ممثلين عالميين تجاوزوا الثمانين عاما ويحصلون حتى الان على جوائز وتكريمات لافتا الى ان الفن ليس للنجوم والنجمات الشباب فقط وانما هو غير مرتبط بعمر معين وانما كل فنان يناديه دوره في عمل فني معين.