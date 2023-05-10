 «رأفت الخياط» يعلن ترشحه لانتخابات جمعية مستثمري السادس من أكتوبر

أعلن المهندس رأفت الخياط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة المستلزمات بالغرفة ترشحه لانتخابات جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 17 مايو، و تشهد منافسة قوية بين 22 مرشحاً لاختيار 15 عضواً لمجلس إدارة الجمعية.

قال رأفت الخياط إن التصنيع والتصدير هو مسار إجباري لتجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري لذلك فإنه يركز في برنامجه الانتخابي على 5 محاور رئيسية لتحقيق طفرة في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وتشغيل الطاقات المعطلة وزيادة الصادرات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالمياً.

وأضاف أن المحور الأول يستهدف العمل على زيادة صادرات المصانع العاملة في مدينة 6 أكتوبر بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، ويتم ذلك من خلال عدة نقاط أبرزها تنظيم بعثات ترويجية بمشاركة أعضاء الجمعية في عدد من الدول الإفريقية والعربية لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، و دراسة المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة.

وأشار إلى أنه يستهدف تشكيل لجنة داخل جمعية مستثمري 6 أكتوبر لتأهيل المصانع الصغيرة والمتوسطة للتصدير بالتعاون مع المجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري وجهات التمويل المختلفة، بهدف تطوير الإنتاج داخل هذه المصانع وتحسين جودته بما يتماشى مع متطلبات الأسواق العالمية، وتدريبها على تسويق منتجاتها إلكترونياً لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأوضح الخياط أنه يسعى أيضاً لدعوة المستوردين الأجانب من الدول العربية والإفريقية بجميع القطاعات لزيارة المصانع بمدينة السادس من أكتوبر والاطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة المصرية لإبرام تعاقدات تصديرية.

وأكد أن المحور الثاني من برنامجه الانتخابي يتضمن حل مشكلات المستثمرين حيث يستهدف رفع العبء عن كاهل المستثمرين بالمدينة من خلال تشكيل وحدة هدفها حل جميع المشكلات التي تواجه كل مستثمر بشكل فردي وتكون حلقة الوصل بين الصانع والجهات الحكومية المختلفة سواء كانت مشكلات ضريبية أو تمويلية أو تحديات تخص الحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية وغيرها، واستثمار أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ورئيس شعبة مستلزمات الإنتاج في احداث التكامل بين جمعية المستثمرين واتحاد الصناعات لحل أي مشكلات تواجه الصناع.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أن المحور الثالث من برنامجه لخوض انتخابات جمعية مستثمري السادس من أكتوبر هو تفعيل اللجان المتخصصة داخل الجمعية، لبحث تطوير كل قطاع على حدة وفرص نموه والتحديات التي تواجهه بشكل دائم وعرض توصياته على مجلس إدارة الجمعية للتواصل مع الوزارات المعنية والعمل على إزالة أي معوقات تواجهه.

وأشار إلى أن المحور الرابع يستهدف من خلاله حصر المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وبحث أسباب التعثر سواء فنية أو مادية، والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية منها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية و مركز تحديث الصناعة والقطاع المصرفي و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن المحور الخامس من برنامجه يتضمن إيجاد حلول غير تقليدية لأزمة نقص العمالة الفنية المدربة التي تعاني منها المصانع من خلال تنفيذ برامج تدريب متطورة لتأهيل العمالة بالمصانع والتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات الدولية لتنفيذ نظام التعليم والتدريب المزدوج داخل المصانع في المدينة فضلا عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعديل المناهج لتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل في جميع التخصصات المطلوبة.