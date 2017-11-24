رأس المال السوقي يربح 19 مليار جنيه في أسبوع‎

منى عبد الباري ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الحالي 19 مليار جنيه، معوضًا بذلك خسائر الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستويات 790 مليار جنيه، مقارنة بـ771 مليار جنيه الأسبوع المنقضي. وكان رأس المال السوقي قد أغلق الاسبوع الماضي خاسرًا 18 مليار جنيه، وسط إغلاقات سلبية لكل مؤشرات السوق، نت

منى عبد الباري

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الحالي 19 مليار جنيه، معوضًا بذلك خسائر الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستويات 790 مليار جنيه، مقارنة بـ771 مليار جنيه الأسبوع المنقضي.

وكان رأس المال السوقي قد أغلق الاسبوع الماضي خاسرًا 18 مليار جنيه، وسط إغلاقات سلبية لكل مؤشرات السوق، نتيجة عمليات جني أرباح من مستثمرين أجانب.

وأغلقت مؤشرات السوق الأسبوع الحالي على ارتفاعات جماعية، مخالفة اتجاه الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات الأجانب والعرب والتي سجلت صافي 545 مليون جنيه، و102.36 مليون جنيه على التوالي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 14106 نقطة، كما ارتفع نظيره الدولاري بنسبة 1.57% ليغلق عند 2705 نقاط.

وامتدت الارتفاعات لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 ليصعد إلى مستويات 773 نقطة، مرتفعًا بنسبة 1.25%، كما ربح مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقًا 3.13% ليغلق عند مستويات 1786 نقطة.