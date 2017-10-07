رأس المال السوقي للبورصة يرتفع 2.7%

المال ـ خاص:سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبوصة، خلال الأسبوع الماضي، 769 مليار جنيه، مقارنة بـ 749 مليار جنيه، الاسبوع السابق له، بارتفاع نسبته 2.7%، مسجلا مكاسب قدرها 20 مليار جنيه.ووفق تقرير صادر عن البورصة، استحوذت المؤسسات عل 35.34% من معاملات السوق مسجلة صافي شراء بقيمة 123.

المال ـ خاص:

سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبوصة، خلال الأسبوع الماضي، 769 مليار جنيه، مقارنة بـ 749 مليار جنيه، الاسبوع السابق له، بارتفاع نسبته 2.7%، مسجلا مكاسب قدرها 20 مليار جنيه.

ووفق تقرير صادر عن البورصة، استحوذت المؤسسات عل 35.34% من معاملات السوق مسجلة صافي شراء بقيمة 123.59 مليون جنيه، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.6%.

يذكر أن مؤشرات البورصة تباينت، خلال تعاملات الأسبوع، إذ انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.05%، فيما إرتفع كل من مؤشري الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمؤشر الأوسع نطاقا، بنسب 3.19 و3.76% على التوالي.