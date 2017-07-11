رأس المال السوقي للبورصة يرتفع لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

مصطفى طلعتحقّق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له خلال 9 سنوات مسجلًا 711 مليار جنيه، وهو المستوى الذي سجله قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقًا للبيانات التاريخية للبورصة.يُشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة اليوم، على

مصطفى طلعت

حقّق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى له خلال 9 سنوات مسجلًا 711 مليار جنيه، وهو المستوى الذي سجله قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقًا للبيانات التاريخية للبورصة.





يُشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات جلسة اليوم، على صعود جماعى في المؤشرات، حيث ارتفع المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.49% عند مستوى 13684 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له في تاريخه.

على الجانب الآخر صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.48% ليصل إلى 689 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الأيام اللاحقة لثورة يناير 2011، أي منذ 6 سنوات.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 103 أسهم من إجمالى 189 سهمًا متداولًا، بينما هبط 62، وبقي 24 دون تغير.