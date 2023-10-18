رأس المال السوقي للبورصة يربح 55 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء (جراف)

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية 55 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء، مدفوعًا بالصعود القياسي المحقق للمؤشر الرئيس EGX30 الذي بلغ نحو 5% ليغلق عند مستوى 22073 نقطة.

وأنهى رأس المال السوقى تعاملات أمس عند مستويات 1.504 تريليون جنيه، بصعود 4.09%، مقارنة بـ 1.445 مليار جنيه في بداية التداولات.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI الأوسع نطاقا للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.66%، مغلقا عند 3871 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.97%، مغلقا عند 5994 نقطة.

وسجلت تداولات الثلاثاء بالبورصة المصرية 105.6 مليار جنيه، من خلال تداول 837 مليون ورقة مالية عبر 134 ألف عملية منفذة، مقارنة بـ18.8 مليار جنيه التداولات السابقة.

واقتنصت السندات 95.02% من التعاملات، بينما كان نصيب الأسهم 4.98% من تعاملات داخل المقصورة.

وهيمن المستثمرون المحليون على التعاملات بنسبة 87.8%، بينما كان نصيب العرب 7.7%، والأجانب 4.5%.