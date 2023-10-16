رأس المال السوقي للبورصة يربح 32 مليار جنيه فى جلسة الأحد (جراف)

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية بجلسة الأحد، أول جلسات الأسبوع 32 مليار جنيه، بما نسبته 2.35%، مغلقا عند مستوى 1.384 تريليون جنيه.

وسجلت تعاملات البورصة المصرية أمس الأحد 56.1 مليار جنيه، بكمية تداول 571 مليون ورقة مالية، عبر 94 ألف عملية منفذة، مقارنة بإجمالي تداولات 12.5 مليار جنيه بالجلسة السابقة، بكمية تداول 538 مليون ورقة، عبر 78 ألف عملية منفذة.

واقتنصت السندات نصيب الأسد في التداولات بنسبة 95.44%، بينما حصلت الأسهم داخل المقصورة على 4.56% فقط من التعاملات.

وهيمن المستثمرون المحليون على 91.9% من التعاملات، بصافي مبيعات 33 مليون جنيه، بينما كان نصيب العرب 6.8% بصافي مشتريات 9.6 مليون جنيه، والأجانب 1.3% من التعاملات بمبيعات 23.9 مليون جنيه.