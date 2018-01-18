رأس المال السوقي للبورصة يربح 15 مليار جنيه في أسبوع

مدعوما بصعود المؤشرات..
منى عبدالباري
ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي 15 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 2% حيث وصل إلى مستويات 862 مليار جنيه، مقارنة بـ 847 مليار الأسبوع السابق، بدعم الارتفاع الجماعي لكافة مؤشرات السوق.
وشهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا الأسبوع الماضي، بنسب تراوحت بين 1 و 2%، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق “إيجي أكس 30” بنسبة 1.11% ، إلى مستوى 15411 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70” بنسبة 0.48% مغلقا عند مستوى 855 نقطة، ومؤشر “إيجي أكس 100” الأوسع نطاقا ارتفع بواقع 1.03% مغلقا عند 2037 نقطة.