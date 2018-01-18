بورصة وشركات

رأس المال السوقي للبورصة يربح 15 مليار جنيه في أسبوع

مدعوما بصعود المؤشرات..  منى عبدالباري ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي 15 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 2% حيث وصل إلى مستويات 862 مليار جنيه، مقارنة بـ 847 مليار الأسبوع السابق، بدعم الارتفاع الجماعي لكافة مؤشرات السوق.وشهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا الأسبوع الم
11:07 م, الخميس, 18 يناير 18 11:07 م, الخميس, 18 يناير 18

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مدعوما بصعود المؤشرات.. 
منى عبدالباري 

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي 15 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 2% حيث وصل إلى مستويات 862 مليار جنيه، مقارنة بـ 847 مليار الأسبوع السابق، بدعم الارتفاع الجماعي لكافة مؤشرات السوق.

وشهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا الأسبوع الماضي، بنسب تراوحت بين 1 و 2%، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق “إيجي أكس 30”  بنسبة 1.11% ، إلى مستوى 15411 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70” بنسبة 0.48% مغلقا عند مستوى 855 نقطة، ومؤشر “إيجي أكس 100” الأوسع نطاقا ارتفع بواقع 1.03% مغلقا عند 2037 نقطة. 

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