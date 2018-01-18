رأس المال السوقي للبورصة يربح 15 مليار جنيه في أسبوع

مدعوما بصعود المؤشرات.. منى عبدالباري ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي 15 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 2% حيث وصل إلى مستويات 862 مليار جنيه، مقارنة بـ 847 مليار الأسبوع السابق، بدعم الارتفاع الجماعي لكافة مؤشرات السوق.وشهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا الأسبوع الم

مدعوما بصعود المؤشرات..

منى عبدالباري

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي 15 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 2% حيث وصل إلى مستويات 862 مليار جنيه، مقارنة بـ 847 مليار الأسبوع السابق، بدعم الارتفاع الجماعي لكافة مؤشرات السوق.

وشهدت مؤشرات البورصة صعودا جماعيا الأسبوع الماضي، بنسب تراوحت بين 1 و 2%، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق “إيجي أكس 30” بنسبة 1.11% ، إلى مستوى 15411 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي أكس 70” بنسبة 0.48% مغلقا عند مستوى 855 نقطة، ومؤشر “إيجي أكس 100” الأوسع نطاقا ارتفع بواقع 1.03% مغلقا عند 2037 نقطة.

