رأس المال السوقي للبورصة يربح 13 مليار جنيه في أسبوع

منى عبدالباريأنهت البورصة المصرية، تعاملاتها -الأسبوع الماضي- على ارتفاع تجاوز 3% للمؤشر الثلاثيني، بدعم من أداء البنك التجاري الدولي، وسط أرباح 13 مليار جنيه لرأس المال السوقي.وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 على ارتفاع 3.39%، عند مستوى 13823 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70

منى عبدالباري

أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها -الأسبوع الماضي- على ارتفاع تجاوز 3% للمؤشر الثلاثيني، بدعم من أداء البنك التجاري الدولي، وسط أرباح 13 مليار جنيه لرأس المال السوقي.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 على ارتفاع 3.39%، عند مستوى 13823 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.73% مغلقًا عند مستوى 686 نقطة، وربح مؤشر EGX100 ما نسبه 1.58% ليغلق عند مستوى 1571 نقطة.

ونجح المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 في تحقيق قمة جديدة له خلال جلسة -الخميس الماضي- عند مستوى 13864 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ إطلاقه، قبل أن ينهي التداولات عند 13823 نقطة.

وأرجع تقرير صادر عن شركة أصول لتداول الأوراق المالية، الأرباح التي رفعت المؤشر الثلاثيني، إلى أداء سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على 50% من المؤشر، وتمكن من تحقيق مستوى سعري جديد عند 87.80 جنيه خلال تداولات الأسبوع، قبل أن يغلق الخميس الماضي عند مستوى 86.50 جنيه.

وتوقعت أصول أن يواصل سهم التجاري الدولي ارتفاعه الأسبوع الحالي، ليتجه نحو مستويات 90 جنيهًا، بدعم من تجاوزه مستويات 85.50 جنيه.

ونجح رأس المال السوقي -الأسبوع الماضي- من تحقيق أرباح رأسمالية قيمتها 12.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714 مليار جنيه، كما ارتفعت التداولات بنحو 1.5 مليار جنيه، لتغلق عند 6 مليارات جنيه -الأسبوع الماضي- بينما سجلت تداولات بورصة النيل 11.9 مليون جنيه.

واستحوذ المصريين على النسبة الأكبر من التعاملات بنسبة 76.95%، فيما كان نصيب الأجانب 13.7% بصافي بيع قيمته 70.02 مليون جنيه، في حين كان نصيب العرب من التعاملات 9.35% بصافي شراء 193.28 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يشار إلى أن تعاملات الأجانب منذ بداية العام سجلت صافي شراء قيمته 7 مليارات جنيه، بينما كانت تعاملات العرب مبيعات قيمتها 262.24 مليون جنيه، خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.