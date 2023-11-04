رأس المال السوقي للبورصة يخسر 54 مليار جنيه الأسبوع الماضي

فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية 54 مليار جنيه الأسبوع الماضي، وسط تراجع المؤشر الرئيس، بمعدل 2.68%، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب.

وأنهى رأس المال السوقي تعاملاته عند مستوى 1.535 مليار جنيه، مقارنة بـ1.589 مليار، متراجعا 3.37%، بما قيمته 54 مليارا.

وأنهى مؤشر السوق الرئيسية EGX30 تعاملاته، متراجعا 2.68%، مغلقًا عند 22639 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.69%، مغلقًا عند 4412 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنحو 0.04%، مغلقًا عند 6581 نقطة.

وسجلت التعاملات 172.6 مليار جنيه، بكمية تعاملات 5.260 مليار ورقة مالية، عبر 624 ألف عملية منفذة، هيمنت على 87.82% أدوات الدخل الثابت، والأذون/السندات، وعلى 12.18% الأسهم.

وهيمن المصريون على 87.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما كان نصيب العرب 8.2% بصافي مشتريات 206.9 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأجانب 4.5% بصافي مبيعات 203 ملايين جنيه.