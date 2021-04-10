بورصة وشركات

رأس المال السوقي للبورصة يخسر 10 مليارات جنيه بتعاملات الأسبوع الماضي

وسجل حوالي 642.4 مليار جنيه
أسماء السيد 4:38 م, السبت, 10 أبريل 21 4:38 م, السبت, 10 أبريل 21

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خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية حوالي 10.2 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة تراجع بلغت 1.6%، مقارنة بالأسبوع السابق له، مسجلًا حوالي 642.4 مليار جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع جماعي حاد، سجل فيه مؤشرها الرئيسي “egx30” تراجعًا بنحو 2.4% عند 10303 نقاط.

كما هبط مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6.8% عند 1876 نقطة، ونظيره مؤشر”egx100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 5.7% عند 2794 نقطة.

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فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 642.4 مليار جنيه، متراجعًا بنحو 1.6% مقارنة بالأسبوع السابق له، وسجلت قيمة التداول حوالي 11.8 مليار جنيه، متراجعة من 15.8 مليار جنيه بالأسبوع المُقارن.

وقد أستحوذت الأسهم على حوالي 55.3% من إجمالي قيمة تداول داخل المقصورة، في حين اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بصافي مبيعات بلغت 110.6 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

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بقلم أسماء السيد

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