رأس المال السوقي لشركة المهندس للتأمين يقفز 1103% خلال 6 سنوات

قفز رأس المال السوقي لشركة المهندس للتأمين، بنسبة تزيد علي 1103% خلال السنوات الست الأخيرة، بداية من يونيو 2014 حتي نهاية يونيو من العام الجاري، ليرتفع من 84.75 مليون جنيه في يونيو 2014 ، إلي ما يزيد علي المليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة تصل الي 935.25 مليون جنيه.

رضا فتحي يوضح أسباب زيادة رأس المال السوقي للمهندس للتأمين

رضا فتحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أكد أن زيادة رأس المال السوقي، بمعدلات ضخمة خلال السنوات الست الأخيرة، جاءت نتيجة الإستراتيجية التي إتبعتها الشركة علي المستويين الفني والمالي.

وأشار إلي أنه فيما يخص الشق الفني، فإن المهندس للتأمين إستهدفت تحقيق معدلات ربحية من الإكتتاب التأميني، أو ما يُعرف بفائض الإكتتاب، لافتًا إلي انه معدل نمو الفائض المحقق من الإكتتاب التأميني إرتفع بنسبة 184%، خلال خمس سنوات- في الفترة من يونيو 2014 حتي يونيو 2019- ففيما بلغت عجز الإكتتاب التأميني- أو الخسارة الفنية- 19.2 مليون جنيه تقريبًا في يونيو 2014 ، نجحت الشركة في تحويل دفة العجز الي أرباح فنية تجاوزت قيمتها حاجز الـ 16.1 مليون جنيه.

العوائد الاستثمارية نتيجة تنويع المحفظة وانتقاء قنوات الاستثمار

وأوضح فتحي في تصريحات لـ”المال” إلي أن الشق المالي أو الاستثماري، نجحت خلاله المهندس للتأمين في تحقيق عوائد استثمارية ضخمة، نتيجة انتقاء قنوات الاستثمار وتنويع المحفظة، ما أدي الي إرتفاع فائض النشاط التأميني- فائض الإكتتاب مضافًا إليه عوائد الاستثمار- بنسبة 495% لتتجاوز 100 مليون جنيه في يونيو 2019، مقابل 16.8 مليون جنيه في يونيو 2014.

المهندس للتأمين تسعي لتعزيز تواجدها داخل السوق

ولفت إلي أن المهندس للتأمين، تسعي لتعزيز تواجدها داخل سوق التأمين من خلال تنويع المنتجات حينا، وإبتكار وسائل التسويق الجديد أحيانا، في خطوة تستهدف توفير التغطيات التأمينية لشرائح المجتمع المصري، بتنوع أطيافه وتعدد أطرافه وشرائحه.

وأشار إلي أنه نتيجة لهذه التطورات، إرتفع سعر سهم المهندس للتأمين، لأول مرة في تاريخه بما يعادل 68 جنيه في نهاية يونيو من العام الجاري 2020.

ووفقًا للبيانات المتاحة، بلغ عدد أسهم المهندس للتأمين 60 ألف سهم، وبلغ إجمالي رأس المال المدفوع حتي نهاية يونيو الماضي 150 مليون جنيه بقيمة إسمية تصل الي 17 جنيه للسهم الواحد، ليرتفع رأس المال السوقي إلي 1.02 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2020.