رأس المالي السوقي للبورصة المصرية يربح 211 مليار جنيه منذ يوليو

وحتى سبتمبر بمعدل نمو 18.1%

رأس المالي السوقي للبورصة المصرية يربح 211 مليار جنيه منذ يوليو
أسماء السيد

أسماء السيد

4:17 م, الجمعة, 29 سبتمبر 23

حصد رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال فترة 3 شهور منذ يوليو وحتى سبتمبر الجاري- مثلت الربع الثالث من العام- مكاسب بواقع 211 مليار جنيه بمعدل نمو 18.1% .

ووصل رأس المال السوقي حوالي 1.373 تريليون جنيه بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء والتي تعتبر الأخيرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 1.162 تريليون جنيه في مستهل تعاملات الربع .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، الأربعاء 27-9-2023، آخر جلسات الأسبوع المنقضي والأخير في الربع الثالث، في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية نحو 8 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.89%، ليغلق عند مستوى 20174 نقطة.

وانخفص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.28%، مسجلا مستوى 3785 نقطة

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.44%، عند 5643 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.14 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منها 37 سهما، وتراجع 105، فيما استقر 60 دون تغيير.

أسماء السيد

أسماء السيد

4:17 م, الجمعة, 29 سبتمبر 23