رأس المالي السوقي للبورصة المصرية يربح 211 مليار جنيه منذ يوليو

حصد رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال فترة 3 شهور منذ يوليو وحتى سبتمبر الجاري- مثلت الربع الثالث من العام- مكاسب بواقع 211 مليار جنيه بمعدل نمو 18.1% .

ووصل رأس المال السوقي حوالي 1.373 تريليون جنيه بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء والتي تعتبر الأخيرة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 1.162 تريليون جنيه في مستهل تعاملات الربع .



وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، الأربعاء 27-9-2023، آخر جلسات الأسبوع المنقضي والأخير في الربع الثالث، في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية نحو 8 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.89%، ليغلق عند مستوى 20174 نقطة.

وانخفص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.28%، مسجلا مستوى 3785 نقطة

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.44%، عند 5643 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.14 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منها 37 سهما، وتراجع 105، فيما استقر 60 دون تغيير.