رأس الماشية والقمح والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي – ما عدا يومي الاثنين والجمعة – نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 133 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 8352 طن حديد و1933 طن سلك حديدي و6900 طن خشب زان و16401 طن أبلاكاش و5307 طن صودا و9287 رأس ماشية حية (عجول تسمين).

كما استقبل الميناء أيضًا 73333 طن ذرة و46776 طن قمح و39767 طن خردة و1032 طن هيدوكسيد الصوديوم و4013 طن زيت طعام و2400 طن سكر و2000 طن صويا و15000 طن كسب صويا.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 64968 طن فوسفات و68201 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 31455 طن رمل و2190 طن مولاس و2400 طن خميرة مولاس.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3569 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2114 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8221 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (يوسفي وبرتقال وفراولة وبلح)، وخضراوات (بسلة وفاصوليا وبطاطس وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (حمص وفول سوداني وبصل وريحان وشمر وليمون وسمسم ولب وزيتون وشطة وكراوية وزعتر)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وانجلترا وألمانيا وإسبانيا والإمارات واليابان وأوكرانيا وسريلانكا واليونان وسنغافورة وكرواتيا وبنجلاديش وماليزيا ومالطا وباكستان وإيطاليا وروسيا وسلوفينيا والهند والصين والمغرب والأردن وقبرص وكوريا الجنوبية وغيرهم من الدول.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.