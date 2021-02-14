نقل وملاحة

رأس الماشية والقمح والخردة أهم ما استقبله ميناء دمياط خلال الأسبوع الماضي (جراف)

حركة الصادر من الحاويات بلغت 3569 حاوية مكافئة
محمود محسن 6:35 م, الأحد, 14 فبراير 21 6:35 م, الأحد, 14 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المركز الإعلامي لـ”هيئة ميناء دمياط” إن الميناء شهد خلال الأسبوع الماضي – ما عدا يومي الاثنين والجمعة – نشاطًا كبيرًا في حركة السفن (حاويات وبضائع عامة)، حيث استقبل وغادر عشرات السفن المحملة بالسلع المختلفة، لافتاً إلى أن الميناء تعامل مع 133 سفينة خلال الفترة سالفة الذكر.

وأضاف المركز الإعلامي أن الميناء استقبل 8352 طن حديد و1933 طن سلك حديدي و6900 طن خشب زان و16401 طن أبلاكاش و5307 طن صودا و9287 رأس ماشية حية (عجول تسمين).

اقرأ أيضا  مواعيد القطارات الروسية المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الخميس 11-2-2021

كما استقبل الميناء أيضًا 73333 طن ذرة و46776 طن قمح و39767 طن خردة و1032 طن هيدوكسيد الصوديوم و4013 طن زيت طعام و2400 طن سكر و2000 طن صويا و15000 طن كسب صويا.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الاعلامي أن الميناء قام بتصدير عشرات الآلاف من الأطنان من السلع المتنوعة مثل 64968 طن فوسفات و68201 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 31455 طن رمل و2190 طن مولاس و2400 طن خميرة مولاس.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 3569 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 2114 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 8221 حاوية مكافئة.

اقرأ أيضا  موانئ بورسعيد تشهد تفريغ 5868 طن رخام وتداول 28 سفينة

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من الحاويات تضمنت العديد من المنتجات الزراعية المختلفة مثل الفواكه (يوسفي وبرتقال وفراولة وبلح)، وخضراوات (بسلة وفاصوليا وبطاطس وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (حمص وفول سوداني وبصل وريحان وشمر وليمون وسمسم ولب وزيتون وشطة وكراوية وزعتر)، حيث يتم تصديرهم إلى هولندا وانجلترا وألمانيا وإسبانيا والإمارات واليابان وأوكرانيا وسريلانكا واليونان وسنغافورة وكرواتيا وبنجلاديش وماليزيا ومالطا وباكستان وإيطاليا وروسيا وسلوفينيا والهند والصين والمغرب والأردن وقبرص وكوريا الجنوبية وغيرهم من الدول.

اقرأ أيضا  ميناء دمياط يستقبل 5675 طن حديد ويُصدر 6530 طن فوسفات

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

ويوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمود محسن

ملف الكاتب محمود محسن

اقرأ أيضاً

خدمات النقل الدولي وملاحة الإسكندرية والجمارك تنظم ندوة التسجيل المسبق للشحنات ACI

المال - خاص 5:49 م, الأحد, 14 فبراير 21

موانئ بورسعيد تشهد تداول 11 سفينة حاويات اليوم الأحد

أماني العزازي 3:43 م, الأحد, 14 فبراير 21

«بنما» تمنح قناة السويس عبورًا تاريخيًا لناقلات الغاز المسال (فيديو)

نادية سلام 3:07 م, الأحد, 14 فبراير 21

وزير النقل يتفقد أعمال إنشاء أرصفة وتطوير المحطات بميناء السخنة

نادية سلام 2:35 م, الأحد, 14 فبراير 21

مواعيد القطارات الروسية المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 14-2-2020

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأحد, 14 فبراير 21

وزير الطيران يترأس اجتماع اللجنة العليا للسلامة في دورتها العاشرة

دعاء محمود 5:19 م, السبت, 13 فبراير 21