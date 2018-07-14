رأسمال البورصة السوقي يخسر 8.5 مليار جنيه في أسبوع

أحمد علي:خسر رأسمال البورصة السوقي نحو 8.5 مليار جنيه من قيمته بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، اذ أغلق عند مستوى 889.975 مليار جنيه منخفضًا بنسبة 1% عن مستوى اغلاقه في الأسبوع قبل الماضي والبالغ 898.512 مليار جنيه.وقد أغلق رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX30 عند مستوى 483.266 مليار جنيه منخفضًا

أحمد علي:

خسر رأسمال البورصة السوقي نحو 8.5 مليار جنيه من قيمته بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، اذ أغلق عند مستوى 889.975 مليار جنيه منخفضًا بنسبة 1% عن مستوى اغلاقه في الأسبوع قبل الماضي والبالغ 898.512 مليار جنيه.

وقد أغلق رأس المال السوقي لأسهم مؤشر EGX30 عند مستوى 483.266 مليار جنيه منخفضًا بنحو 7.05 مليار جنيه مقارنة بمستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي عند 490.316 مليار جنيه؟

وقد بلغ رأس المال السوقي لأسهم بورصة النيل، نحو 1.115 مليار جنيه خاسرًا نحو 7 ملايين جنيه من قيمته مقارنة بقيمته عند بداية تعاملات الأسبوع الماضي والتي بلغت 1.122 مليار جنيه.