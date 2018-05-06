ذو الفقار: هناك قفزة في مشروعات الطاقة المتجددة العامين الماضيين

محمد سالم وسمر السيد وسيد بدرقالت مني ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن العامين الماضيين شهدا قفزة في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تمت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكان من أبرزها مشروع توليد الطاقة الشمسية في منطقة بن بان في أسوان.

محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر

قالت مني ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن العامين الماضيين شهدا قفزة في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تمت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكان من أبرزها مشروع توليد الطاقة الشمسية في منطقة بن بان في أسوان.

جاء ذلك في كلمتها بفعاليات المؤتمر الذي يُعقد بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي الْيَوْمَ الأحد تحت عنوان”النمو الشامل وخلق فرص العمل”

وأوضحت أن مجلس الوزراء قام بحل المشكلات التي واجهت المشروع.

وأشارت إلى أن عدد من المؤسسات الدولية مولت تنفيذ المشروع وبلغت تكلفته ٢.٢مليار دولار وسيؤدي الي توليد ١.٦ جيجاوات.

وذكرت أنه من المقرر الانتهاء من هذا المشروع ما بين نهاية هذا العام وأوائل العام المقبل .

