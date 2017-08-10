ذو الفقار مستشارًا قانونياً لصفقتين بقطاعى التجارى والطبى

منى عبدالبارى يباشر مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة حاليا تنفيذ 3 صفقات استحواذ من شركات عالمية على كيانات محلية، اثنتان بالقطاع الطبى، والأخرى بالقطاع التجارى، يتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى. قال حجى طه، محام أول بمكتب ذو الفقار وشركاه، إن المكتب يتولى حاليا مه

منى عبدالبارى

يباشر مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة حاليا تنفيذ 3 صفقات استحواذ من شركات عالمية على كيانات محلية، اثنتان بالقطاع الطبى، والأخرى بالقطاع التجارى، يتوقع أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالى.

قال حجى طه، محام أول بمكتب ذو الفقار وشركاه، إن المكتب يتولى حاليا مهام المستشار القانونى لصفقتين بالقطاع التجارى والطبى، بقيم إجمالية نحو 850 مليون جنيه.

وأشار حجى فى تصريحات لـ«المال» إلى إن الصفقتين تقوم بهما شركتان عالميتان فضل عدم الإفصاح عن اسميهما لدواعى المنافسة.

وأوضح أن الصفقة الأولى سيتم من خلالها الاستحواذ على سلسلة محال تجارية فى مصر بقيمة تتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، والثانية تستهدف شراء مبنى عقارى بهدف تحويله إلى مستشفى بقيمة تتراوح بين 40 و50 مليونا.

ولفت إلى أن الصفقة الثالثة بالقطاع الطبى أيضًا وستقوم بها شركة عالمية من خلال شراء مستشفى، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد القيمة النهائية للصفقة بعد، فيما أكد الانتهاء منها قبل نهاية العام 2017 أيضا.

وأكد حجى أنه منذ تحرير سعر الصرف يتلقى المكتب استفسارات شبه متواصلة من مستثمرين عرب وأجانب حول الاستثمار فى مصر، إذ شجع تدنى أسعار الأصول المصرية ووجود سعر صرف موحد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ويتولى مكتب ذو الفقار كذلك مهام المستشار القانونى لطرح حصة من بنك القاهرة بالبورصة المصرية فى إطار الطروحات التى تعتزم الحكومة إجراءها لعدد من البنوك وشركات البترول، بهدف تحصيل 6 مليارات جنيه توجه لدعم الاقتصاد والمالية العامة، بحسب ما انفردت بنشره المال فى وقت سابق.

كما تولى المكتب مؤخرا مهام المستشار القانونى لصفقة الاستحواذ على كامل أسهم مستشفى كليوباترا -لم تتم-، بالإضافة ‘لى مشاركته خلال السنوات الماضية، فى تنفيذ عدد من الصفقات بداخل سوق المال المصرية، ومن ضمنها القيد المزدوج لأسهم أوراسكوم للإنشاءات المحدودة فى البورصة المصرية، ودبى خلال مارس 2015، بالإضافة لاستحواذ كيللوج الأمريكية على بسكو مصر للأغذية، وقدم بعض الحلول التمويلية لشركات موبينيل وحديد عز، والمصرية للأسمدة فى تفاوضها مع البنوك المقرضة.

كما قام المكتب بتقديم المشورة القانونية خلال الصفقة التى أجراها البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية فى إحدى كبرى شركات توزيع الأدوية العاملة فى السوق المحلية، عبر شراء عدد من أسهم زيادة رأسمالها، بالإضافة لشراء أسهم من المساهمين الرئيسيين.