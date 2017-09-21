ذورة الخريف تدق باب المصريين العاشرة مساءً

ذروة فصل الخريف هذا العام يتوافق مع بداية العام الهجري الجديد.





حسين رجب



في تمام الساعة العاشرة مساء ودقيقتان بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، لليوم الجمعة 22 سبتمبر، تدق ذورة فصل الخريف باب المصريين.



جاء ذلك طبقا للحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط.



ووفق تلك الحسابات فطول فصل الخريف سيكون هذا العام 90 يوما و20 ساعة و26 دقيقة.



وسيسمح اليوم الجمعة بوصول مقدمات فصل الخريف فى مصر من حيث تساوى الليل والنهار فقط ، ثم زيادة ساعات الليل على حساب ساعات النهار مع تقدم أيام الخريف.



كما سيسمح لحركة الشمس الظاهرية أن تبدأ فى الاتجاة نحو الجنوب ، وأن ياخذ ميل أشعتها على سطح الأرض فى النقصان إلى أن يحدث الانقلاب الشتوى من جديد حول يوم 21 ديسمبر القادم.

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رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية بمصر، أشرف تادرس، قال مؤخرا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “ننوه دائما على أن مواعيد فصول السنة الأربعة فلكيا هي منتصفات لهذه الفصول وذروتها وليست بداياتها”.





وأضاف : “عليه سيكون منتصف فصل الخريف هذا العام يوم الجمعة 22 سبتمبر الجاري في العاشرة مساءا تقريبا حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء تماما”.





وتابع “في فصل الخريف وكذلك في فصل الربيع تشرق الشمس من اتجاه الشرق تماما، وتغرب في اتجاة الغرب تماما، وعليه يتساوى عدد ساعات الليل والنهار ولذلك نسميهما الاعتدالين الخريفي والربيعي، حيث يتعادل فيهما ساعات الليل والنهار من ناحية كما يتعادل فيهما سقوط أشعة الشمس على نصفى الكرة الارضية الشمالي والجنوبي من ناحية أخرى”.





وقال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية بمصر: “حين يكون خريفا في نصف الكرة الشمالي يكون هناك ربيعا في نصف الكرة الجنوبي والعكس صحيحا”.





وأوضح أنه “من الملاحظ أيضا أنه بدءا من يوم السبت 23 سبتمبر يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا حتى دخول الشتاء، ووصولا إلى ذروته في السادسة والنصف صباحا من يوم 21 ديسمبر القادم بإذن الله إذ يكون نهار ذلك اليوم هو أقصر نهار في السنة والليل هو أطول ليل في السنة”.





ونبه إلى أن “ذروة فصل الخريف هذا العام يتوافق مع بداية العام الهجري الجديد”.

