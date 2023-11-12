«ذهب مصر» و«كاش ناو» تطلقان شراكة للاستثمار فى المعدن الأصفر بالدفع الإلكترونى

وقَّعَت شركة ذهب مصر العاملة فى الاستثمار في المعدن الأصفر، عقد شراكة استراتيجية مع شركة “كاش ناو” لحلول التكنولوجيا المالية”، وإحدى شركات نقود القابضة، لتوفير وسيلة سهلة ومبتكرة لاستثمار وشراء الذهب.

وقع العقد كل من عمرو فؤاد المدير العام لشركة “ذهب مصر” وعمرو سالم المدير التنفيذي لشركة “كاش ناو” ، حيث تهدف الشراكة إلى توفير كافة التسهيلات لعملاء شركة “ذهب مصر” لاستثمار وشراء الذهب، عبر تطبيق “كاش ناو”، مما يوفر لهم السهولة والأمان في إتمام معاملاتهم.

كما ستوفر ذهب مصر أوزانا مختلفة للشراء تبدأ من ربع جرام، مما يتيح لعملائها فرصة الاختيار وفقا لقدراتهم المالية، بالإضافة إلى إمكانية توصيل الذهب إلى منازلهم.

وأوضحت “ذهب مصر” أن الشركة تسعى للتسهيل على عملائها وتتيح لهم كافة الخدمات الممكنة التي تجعلهم يستثمرون أموالهم في الذهب بطرق آمنة وسهلة، من خلال عقد شراكات، مضيفة أن تقديم خدمة الاستثمار في الذهب عبر تطبيق “كاش ناو” خطوة لتسهيل الحياة المالية للمواطنين.

وقالت شركة “كاش ناو” في البيان، إن الشركة تسعى جاهدة لتعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية مبتكرة، موضحا أنهم مؤمنون بأهمية توجيه تلك الجهود لدعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وأضافت سنعمل على تقديم تجربة استثمارية متميزة لعملاء “كاش ناو” ومنحهم فرصة للاستثمار وشراء الذهب، بالإضافة لإمكانية الدفع عن طريق محفظة كاش ناو، مما يسهل عملية الشراء ويوفر لهم الوقت والجهد”.