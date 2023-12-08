«ذهب مصر» و«جورو» توقعان بروتوكولًا للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

وقَّعَت شركة ذهب مصر المتخصصة فى الاستثمار في المعادن الثمينة واستخدام التكنولوجيا المالية فى السوق المحلى، بروتوكول تعاون مع تطبيق ‘جورو’ العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

يعد البروتوكول خطوة لتحقيق نقلة نوعية في مجال استثمار الذهب من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة و البيانات الدقيقة، لتحليل حركة سوق الذهب وتقديم فرص استثمارية آمنة للجميع.

وأكد فادي كامل، الرئيس التنفيذي لشركة “ذهب مصر” وعضو مجلس إدارة شعبة القاهرة لتجارة الذهب، على أهمية هذا البروتوكول، مشيراً إلى أن “ذهب مصر” تطمح لتوسيع عملياتها في السوق من خلال استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة و الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات استثمارية متقدمة وجعل فكرة الاستثمار في الذهب أكثر سهولة على عملائها.

واوضح كامل أن هذه الخطوات تأتي ضمن إلتزام الشركة بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للاستثمار في المعدن الأصفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونجحت شركة ذهب مصر منذ تأسيسها عام 2021 ، في المساهمة بشكل كبير في تحويل سوق المعادن الثمينة المصري من نمطه التقليدي إلى نمط أكثر تطوراً وتنظيماً.

وأشارت إلى أن “ذهب مصر” تستخدم أحدث التقنيات وأدوات التكنولوجيا المالية من خلال الشراكات مع مختلف الشركات، والتي أسهمت بشكل فعال فى تسهيل عملية الاستثمار في الذهب وجعلها متاحة لشرائح مختلفة من المجتمع، مما يثري جهود القيادة المصرية لزيادة معدلات الشمول المالي في مصر.

جدير بالذكر أن شركة ذهب مصر حريصة دائما على مواكبة التطور والتكنولوجيا لذلك جاء هذا التعاون مع تطبيق “جورو” الذي يتميز بقدرته على تمكين المستخدمين من متابعة تحركات سوق الذهب والاستثمار فيه بسهولة، حيث يتيح آفاق استثمارية متنوعة، تشمل أصولاً أخرى مثل الأسهم، وذلك بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية من أجل تقليل المخاطر وزيادة الأرباح.