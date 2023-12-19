«ذهب مصر» تفاضل بين 3 عروض لتدشين صندوق استثمار بالمعدن الأصفر

بدأت شركة ذهب مصر العاملة فى مجال تجارة الذهب، مفاوضات مع 3 كيانات بقطاع إدارة الأصول، بهدف تدشين صندوق للاستثمار فى المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

كشف فادى كامل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لـ«ذهب مصر»، فى تصريحات لـ”المال”، أنها تبحث الوصول لاتفاق مع أحد الكيانات الـثلاثة لبدء الخطوات التنفيذية لتدشين الصندوق الخاص بها، رافضًا الكشف عن ماهيته.

وأكد “كامل” أن المفاوضات فى مراحل متقدمة، ومتوقع الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2024، يليها إطلاق الصندوق الذى سيكون الثانى من نوعه فى مصر بعد نظيره “معادن-az». والذى انطلق العام الحالي.

وأشار إلى أن رسوم استثمار الأفراد أو الشركات فى الصندوق ستكون ضئيلة للغاية، لتقارب سعر المصنعيات على الجرام، حتى يستطيع جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الهدف المرجو منه.

ولفت “كامل” إلى تراجع الطلب فى مصر حاليًا على الذهب، على خلفية قفزاته بشكل عنيف، ما تسبب فى وجود حالة من الترقب لدى المواطن للانتظار لسعر أعلى للبيع، أو هبوطه والقيام بالشراء مرة أخري، متوقعا وصول سعر جرام عيار 21 إلى مستويات 3000 بدون مصنعية.

وأكد أن شركته قدمت خدمات لنحو 223 ألف عميل منذ إنشائها فى 2021، ما بين توعية وشرح للعملاء بالتوقيت الأنسب للشراء والبيع، وكيفية الاستثمار فى الذهب وهو ما ساهم فى زيادة عدد عملائها خلال الفترة الأخيرة.

وتستحوذ «ذهب مصر» على %25 من حجم عمليات شراء السبائك والجنيهات، كما نفذت خلال أكتوبر الماضى %85 من مبيعاتها بنظام التقسيط على مشغولات المعدن الأصفر، لتتراوح أوزانها بين ربع إلى كيلو جرام، وفقًا للرئيس التنفيذى للشركة.