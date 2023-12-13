«ذهب مصر» تخطط لإطلاق أول ماكينة دفع إلكتروني للشراء والاستثمار بالمعدن الأصفر «أون لاين»

تعتزم شركة “ذهب مصر” العاملة فى مجال الاستثمار وتجارة الذهب، إطلاق أول ماكينة للشراء والاستثمار أون لاين فى المعدن الأصفر .

كشف فادى كامل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة ذهب مصر، أن الأخيرة تستهدف إطلاق الماكينة التى تعد الأولى من نوعها فى مصر قبل نهاية الربع الأول من عام 2024.

وأضاف كامل، فى تصريحات لـ«المال»، أن العميل سيقوم من خلال الماكينة باختيار المنتجات الذهبية الراغب فى شرائها ومعرفة تكلفتها وسداد قيمتها، ثم تقوم شركة “ذهب مصر” بتسليمها له فى وقت لاحق.

وأوضح فادى أنه سيتم إنتاج الماكينات بالكامل عبر شركات محلية، كما أنها ستكون مزودة بـ”سوفت وير” عالى الجودة منعا لأى عوائق قد تواجه العميل، وسيتم تحديث الأسعار فيها بشكل لحظى بالتعاون مع الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وأشار الرئيس التنفيذى لـ”ذهب مصر” إلى أن الماكينة سيتم طرحها لدى التجار، بالإضافة إلى المولات الكبرى، كما أنه سيتم البدء بتوفيرها فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية على أن تعمم فى مرحلة لاحقة بمحافظات شرق الدلتا والصعيد.

وكشف كامل أن شركته تستهدف طرح 75 ماكينة خلال عام 2024، بالتعاون مع شركائها فى المحافظات المذكورة، وتهدف من انتشارها إلى التسهيل على العملاء.

وقال إن قيمة الماكينة الواحدة تصل إلى 125 ألف جنيه، ليصل إجمالى تكلفة الوحدات المستهدف طرحها العام المقبل إلى قرابة 9.3 مليون.

وأشار إلى أن الاستثمار فى الذهب يعد أحد أفضل الوسائل بشكل عام، لاسيما أنه يعد الملاذ الآمن وقت الأزمات والاضطرابات وغيرها من العوامل التى تسهم فى زيادة أسعاره مثلما حدث العام الجاري.