ذهبية الكونجرس الأمريكي تكرم اسم السادات في 2018

يتزامن مع مرور مائة عام على ميلاد الرئيس السادات، و40 عاماً على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيليةسمر السيداستضاف الكونجرس الأمريكي حفلاً لحشد تأييد أعضائه لمشروع قانون لمنح ميدالية الكونجرس الذهبية لإسم الرئيس الراحل أنور السادات خلال العام القادم، والذي يتزامن مع مرور مائة عام على ميلاد ا

يتزامن مع مرور مائة عام على ميلاد الرئيس السادات، و40 عاماً على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

سمر السيد

استضاف الكونجرس الأمريكي حفلاً لحشد تأييد أعضائه لمشروع قانون لمنح ميدالية الكونجرس الذهبية لإسم الرئيس الراحل أنور السادات خلال العام القادم، والذي يتزامن مع مرور مائة عام على ميلاد الرئيس السادات، و40 عاماً على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، إن الحفل شهد حضور عدد متميز من أعضاء الكونجرس من مختلف التيارات السياسية الذين حرصوا علي حضور الاحتفالية على الرغم من ازدحام جدول أعمال الكونجرس خلال الفترة الحالية بمناقشة العديد من القوانين.

من جانبه، أكد السفير، ياسر رضا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية في كلمة له بالحفل، إن أهمية ما يمثله منح ميدالية الكونجرس الذهبية لاسم الرئيس السادات من اعتراف بالدور البطولي للزعيم الراحل الذي أفنى عمره وضحى بحياته من أجل أن تنعم الأجيال الحالية بثمار السلام والاستقرار والتنمية.

وأوضح السفير رضا أهمية العمل على حشد التأييد اللازم من أجل إكمال النصاب القانوني لطرح مشروع القرار على جدول أعمال الكونجرس خلال الفترة القادمة.

وأضاف السفير ياسر رضا خلال كلمته أن مصر التى تنعم حالياً بالسلام الذى وضع الرئيس السادات أسسه بتوقيع معاهدة السلام، تخوض الآن معركة لا تقل أهمية عما خاضته فى السابق من أجل السلام، وهى معركة تتعلق بمكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف واستئصال قوى الإرهاب التي تسعي الي زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.



الجدير بالذكر أن مشروع القانون يحظى بتأييد واسع في مجلسي للكونجرس ومن قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث بلغ عدد مؤيديه 138 نائباً فى مجلس النواب، و31 عضواً في مجلس الشيوخ.