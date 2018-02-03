ذكرياته ومقالاته.. عصفور يرصد أروع الصور الشعرية لأمل دنقل

علي راشد: عقد المقهى الثقافي أمس، ندوة لمناقشة كتاب "ذكريات ومقالات وصور عن الشاعر أمل دُنقُل" للدكتور جابر عصفور، بحضور الدكتور نبيل عبد الفتاح والدكتور محمد بدوي والدكتور طارق النعماني والدكتور محمد الشحات، وأدار الندوة الدكتور كمال مغيث. وفي البداية،…

علي راشد:

عقد المقهى الثقافي أمس، ندوة لمناقشة كتاب “ذكريات ومقالات وصور عن الشاعر أمل دُنقُل” للدكتور جابر عصفور، بحضور الدكتور نبيل عبد الفتاح والدكتور محمد بدوي والدكتور طارق النعماني والدكتور محمد الشحات، وأدار الندوة الدكتور كمال مغيث.

وفي البداية، قال الدكتور نبيل عبدالفتاح، إن الكتاب أفضل كتاب يقدم الصورة الشعرية التي قدمها دنُقُل فيما كتب، فالكتاب به ثلاث صور لدنقل بين ركبتي أبيه ومع أصدقائه ومع أمه في زفافه وهو ما يكشف عن التنشئة الكلاسيكية لدنقل في صورته الأولية الخام، والكتاب يعتبر هامشًا على الكتاب الأساسي الذي كتبه الدكتور جابر عصفور “قصيدة الرفض قراءة في شعر أمل دنقل” الصادر عن الهيئة العامة للكتاب منذ عدة أشهر.

وقال الدكتور محمد الشحات، إن الجانب التوثيقي في الكتاب في غاية الأهمية والضرورة، فالكتاب به ازدواجية الاهتمام من حيث تقديم السيرة الغيرية لما قدم من سيرة أمل دنقل إلى جانب بعض من السيرة الذاتية للكاتب نفسه الدكتور جابر عصفور.

وأضاف: ظللت أبحث عن معنى لمصطلح قصيدة الرفض فوجدته يعود للدكتور لويس عوض وهو يحدد هوية شعر أمل دُنقل، وتحدث الدكتور محمد بدوي قائلا: إن الذكريات التي كتب عنها الدكتور جابر عصفور تقف أمام عيني، وكنت شاهدًا وواقفًا على العلاقة الشائكة بين الشاعر والناقد، فدنقل كان يحمل بداخله احترامًا كبيرًا للنقد والنقاد وما يؤكد على ذلك علاقته بالدكتور لويس عوض ومن ثم بالدكتور جابر عصفور، وتساءل: هل من الممكن أن يتحول أمل دنقل من شاعر إلى أيقونة ثقافية؟

وقال الدكتور طارق النعماني، إنه كتاب شبه تذكاري، ورغم كون الكتب التذكارية في مجتماعاتنا أصبحت تأخذ شكل الواجهات الاجتماعية التي تصل حد النفاق والرياء على حساب القيمة، فلذلك تجتاحك السعادة حين يصبح بين يديك كتاب تذكاري من الذي يشكل قيمة حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وذكر أن عصفور ظل خمس سنوات عاجزا عن كتابة حرف واحد عن أمل دنقل بعد وفاته، إلى أن بدأ بالكتابة في الذكرى الخامسة لوفاته بعد أن بدأت تزول حدة الصدمة العاصفة، مشيرا إلى أن عبقرية هذا الكتاب تكمن في كونه يجمع زهرة مبدعي مصر ما بين شهادات وذكرياتٍ وأحاديث لم تقتصر على دنقل فقط.