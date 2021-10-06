ذكرى 6 أكتوبر .. فنانون ونجوم كرة وكتاب يسردون ذكرياتهم بالحرب (فيديو)

ذكري 6 أكتوبر .. يحل اليوم الأربعاء ذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر، وهو التاريخ الذي هزم هذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أيدي الجنود المصريين ، وحررت سيناء ، وراح في هذه الحرب شهداء رووا الأراضي المصرية بدمائهم لحصول باقي الشعب المصري على حريته.
كل بيت مصري لديه مقاتل شارك في الحرب وعاد مرة أخري ، أو شهيد يتذكروه جميعا في هذا التاريخ من كل عام ، وفي كثير من اللقاءات التليفزيونية ظهر العديد من الفنانين ولاعبي الكرة والكتاب وتحدثوا في ذكري 6 أكتوبر ــ بسنوات محتلفة ــ عن مشاركتهم في الحرب ، وذكرياتهم ككجنود مصريين كانوا مشاركين في معركة حرية الوطن .
محمود الجندى .. أحمد فؤاد سليم .. أحمد بدير .. محمود الجوهري .. جلال عامر .. وغيرهم من الأسماء الشهيرة كان لهم العديد من الذكريات من أيام الحرب ، و ذكري 6 أكتوبر تعيد لهم هذه الذكريات .
والعديد منهم كان له إسهامات إبداعية بعد إنتهاء الحرب ومنهم الفنان لطفي لبيب الذي كتب ذكرياته بفيلم وأسماه «الكتيبة 26»، ولكن الرقابة اعترضت عليه، فقرر نشره في كتاب ، ونشر بالفعل بنفس الاسم .
لكل واحد منهم حكاياته الفريدة .. وذكرياته المؤلمة أحيانا والمفرحة في كثير من الأحيان .. وعبر سنوات متتالية كان للعديد منهم أكثر من لقاء وليس لقاءا واحدا وخاصة الفنانين منهم ، باعتبارهم الاكثر قدرة على الحكي وسرد والتفاصيل وجعل الذكريات تبدو درامية أكثر .
كما أن العديد منهم تذكر وحدته ، وزملائه في الكتيبة ، وأصدقائه الشهداء ، ونجاته من الموت .. وغيرها من الأحاديث التي تعبر عن ذكري أكتوبر المجيدة .