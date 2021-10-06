ذكرى 6 أكتوبر .. فنانون ونجوم كرة وكتاب يسردون ذكرياتهم بالحرب (فيديو)

يحل اليوم الأربعاء ذكري الـ 48 لنصر أكتوبر، وهو التاريخ الذي هزم هذه جيش الإحتلال الإسرائيلي

ذكري 6 أكتوبر .. يحل اليوم الأربعاء ذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر، وهو التاريخ الذي هزم هذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على أيدي الجنود المصريين ، وحررت سيناء ، وراح في هذه الحرب شهداء رووا الأراضي المصرية بدمائهم لحصول باقي الشعب المصري على حريته. الفنان الراحل محمود الجندى يتحدث عن الحرب في ذكري أكتوبر

كل بيت مصري لديه مقاتل شارك في الحرب وعاد مرة أخري ، أو شهيد يتذكروه جميعا في هذا التاريخ من كل عام ، وفي كثير من اللقاءات التليفزيونية ظهر العديد من الفنانين ولاعبي الكرة والكتاب وتحدثوا في ذكري 6 أكتوبر ــ بسنوات محتلفة ــ عن مشاركتهم في الحرب ، وذكرياتهم ككجنود مصريين كانوا مشاركين في معركة حرية الوطن .

الفنان لطفي في ذكري أكتوبر يسرد ذكرياته في الحرب

محمود الجندى .. أحمد فؤاد سليم .. أحمد بدير .. محمود الجوهري .. جلال عامر .. وغيرهم من الأسماء الشهيرة كان لهم العديد من الذكريات من أيام الحرب ، و ذكري 6 أكتوبر تعيد لهم هذه الذكريات . الراحل جلال عامر يتحدث في ذكري أكتوبر

والعديد منهم كان له إسهامات إبداعية بعد إنتهاء الحرب ومنهم الفنان لطفي لبيب الذي كتب ذكرياته بفيلم وأسماه «الكتيبة 26»، ولكن الرقابة اعترضت عليه، فقرر نشره في كتاب ، ونشر بالفعل بنفس الاسم . ذكري أكتوبر وذكريات الفنان أحمد فؤاد سليم بالمعركة

لكل واحد منهم حكاياته الفريدة .. وذكرياته المؤلمة أحيانا والمفرحة في كثير من الأحيان .. وعبر سنوات متتالية كان للعديد منهم أكثر من لقاء وليس لقاءا واحدا وخاصة الفنانين منهم ، باعتبارهم الاكثر قدرة على الحكي وسرد والتفاصيل وجعل الذكريات تبدو درامية أكثر . أحمد بدير في ذكري أكتوبر

كما أن العديد منهم تذكر وحدته ، وزملائه في الكتيبة ، وأصدقائه الشهداء ، ونجاته من الموت .. وغيرها من الأحاديث التي تعبر عن ذكري أكتوبر المجيدة .