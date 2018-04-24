ذكرى رحيل الخال وجائزة مو صلاح أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى : تشهد برامج التوك شو الليلة، مناقشة عدة قضايا ومناسبات، أبرزها رحيل المبدع، عبد الرحمن الأبنودي، المعروف باسم "الخال"، بخلاف مناقشة فوز محمد صلاح نجم مصر وليفربول بجائزة أحسن لاعب بالدوري الإنجليزي مؤخرا.وبحسب ما رصدته المال كانت أبرز الفقرات على النحو التالي: رئيس القطاع

رحاب صبحى :

تشهد برامج التوك شو الليلة، مناقشة عدة قضايا ومناسبات، أبرزها رحيل المبدع، عبد الرحمن الأبنودي، المعروف باسم “الخال”، بخلاف مناقشة فوز محمد صلاح نجم مصر وليفربول بجائزة أحسن لاعب بالدوري الإنجليزي مؤخرا.

وبحسب ما رصدته المال كانت أبرز الفقرات على النحو التالي:

رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف فى “90 دقيقة” على المحور



يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج ” 90 دقيقة ” بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً ، الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة، فى حلقة خاصة عن خطة الوزارة لمواجهة الأفكار المتطرفة والتكفيرية وكيفية الاستعداد لشهر رمضان الكريم .

ويجيب الدكتور جابر طايع عن الأسئلة الشائكة ومنها لماذا تسيطر الجماعات الإسلامية حتى الآن على عدد من المساجد فى المحافظات؟ وإلى أين وصل تجديد الخطاب الدينى؟ وما حقيقة فشل وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى مع مشيخة الأزهر؟ ولماذا فشلت منظومة الآذان الموحد فى المساجد؟ وما حقيقة سرقة أجهزة الآذان الموحد من المساجد؟ ولماذا تعترض وزارة الأوقاف على نقل المنابر الأثرية من المساجد، ولماذا يوجد خلاف بين وزارتى الآثار والأوقاف على نقل المنابر والمشكاوات الأثرية من المساجد؟.

حلقة خاصة عن إسماعيل يس فى “صاحبة السعادة” على سى بى سى



يحل الفنان، محمد فهيم، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة” على قناة “سي بي سي” فى الحادية عشر مساءً ، في حلقة بعنوان “صاحب السعادة”.

ويتقمص الفنان محمد فهيم دور إسماعيل ياسين، وتحاور مع إسعاد يونس باعتباره الفنان الراحل إسماعيل ياسين مستغلًا الشبه الكبير بينهما.

وحكى ياسين على لسان فهيم مسيرته، بدءًا من مولده حتى وفاته وقدم فهيم بعض المنولوجات التي قدمها الفنان الراحل إسماعيل ياسين خلال مسيرته الفنية.

محمد صلاح فى ” أخر النهار”



يقدم الإعلامي معتز الدمرداش حلقة خاصة عن النجم المصري محمد صلاح، ببرنامج “آخر النهار” على قناة النهار في الثامنة مساءً ، ويستضيف “الدمرداش” كلًا من النقاد الرياضيين: فتحي سند، وعصام سالم، وإيهاب الخطيب؛ للحديث عن فوز الفرعون المصري بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، وفرص فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وغيرها من الملفات.



المحور تحتفل بالذكرى الثالثة لرحيل الخال عبد الرحمن الابنودى



تعرض قناة المحور في الحادية عشر مساء ، احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل الخال عبد الرحمن الأبنودى التى اقيمت في بيت السناري وبحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس امناء جامعة سيناء وقناة المحور والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والاعلامية نهال كمال زوجة الأبنودى وبناته ونخبة من المثقين والاعلاميين ومحبي الخال ، وتحتفل القناة بذكرى رحيل الخال عبد الرحمن الأبنودى وتعرض لقاءات نادرة له وكواليس تذاع لاول مرة.

وتحتفل بذكرى رحيل الابنودى وتعرض لقاءات النادرة له والقصائد والكواليس الخاصة به والتى تذاع لاول مرة عبر شاشة فضائية بالاضافة الى عدد من الصور التذكارية الخاصة مع نجوم الطرب عبد الحليم حافظ ومحمد رشدى .



