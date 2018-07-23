ذكرى ثورة 23 يوليو.. أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحى : حلقة خاصة عن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى "90 دقيقة"يقدم الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساءً على قناة المحور، حلقة خاصة عن الزعيم جمال عبدالناصر الرئيس الأسبق لمصر، فى الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو المجيدة.وخلال الحلقة يقدم

رحاب صبحى :



حلقة خاصة عن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى “90 دقيقة”



يقدم الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج “90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية، فى الثامنة مساءً على قناة المحور، حلقة خاصة عن الزعيم جمال عبدالناصر الرئيس الأسبق لمصر، فى الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وخلال الحلقة يقدم البرنامج العديد من الفقرات المختلفة عن الزعيم جمال عبدالناصر ومنها علاقة الزعيم بالفن والسياسة والدين والمجتمع من خلال مجموعة من مقاطع الفيديو والأغانى عن الزعيم.



الاحتفال بثورة 23 يوليو فى “الحياة أحلى”

تستضيف الإعلامية جيهان منصور ببرنامجها “الحياة أحلى”، فى الثالثة عصرا، محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، كما تستضيف الأرشيفجى محمد عبدالفتاح للحديث عن ثورة 23 يوليو فى فقرة عن أهم العناوين التى تصدرت بالصحف أثناء الثورة.



أميرة الشريف فى “اليوم” على الحرة

تحل الفنانة أميرة الشريف ضيفة على برنامج “اليوم” على قناة الحرة فى السابعة والنصف مساءً، مع المذيعة نبيلة الكيلانى، وتتحدث من خلال البرنامج عن كواليس مهمة فى مشوارها الفنى وعن مشاركتها فى مسلسل “الوصية” الذى يعد البطولة المطلقة الأولى لأكرم حسنى، وعرض خلال شهر رمضان الماضى، كما تتحدث عن كواليس أعمالها الجديدة التى تستعد لتقديمها خلال الفترة المقبلة.





ذكرى ثورة 23 يوليو فى كلام البنات TeN



تحل الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى ضيفة على برنامج “كلام البنات” فى الثالثة عصرا، والذى تقدمه شيرين حمدى على قناة TeN، وتتحدث من خلال البرنامج عن ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

يذكر أن برنامج “كلام البنات” من تقديم كل من نرمين شريف وشيرين حمدى وسارة حنفي، تدور فكرة البرنامج على كل ما تحتاجه الفتيات فى حياتهن اليومية.