ذكرى العاشر من رمضان.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى : احتفالية بمناسبة العاشر من رمضان فى "مباشر من مصر" يقدم برنامج "مباشر من مصر" على قناة الفضائية المصرية فى الحادية عشرة مساءً، احتفالية بمناسبة العاشر من رمضان اللواء أركان حرب حسين عبدالرازق الخبير العسكرى والاستراتجي، والدكتور غازى…

رحاب صبحى :



احتفالية بمناسبة العاشر من رمضان فى “مباشر من مصر”

يقدم برنامج “مباشر من مصر” على قناة الفضائية المصرية فى الحادية عشرة مساءً، احتفالية بمناسبة العاشر من رمضان اللواء أركان حرب حسين عبدالرازق الخبير العسكرى والاستراتجي، والدكتور غازى زين عوض الله الكاتب والمفكر السعودى، والمهندس أحمد زايد مؤسس المجموعة 73 مؤرخين عسكرين للحديث عن ذكرى العاشر من رمضان، البرنامج تقديم منة الشرقاوى ومحمد الجندى، ويرأس تحريره عبدالناصر البنا.

راغدة شلهوب ضيفة “شيخ الحارة” على القاهرة والناس

تحل الإعلامية راغدة شلهوب، ضيفة برنامج “شيخ الحارة” للإعلامية بسمة وهبة على شاشة قناة “القاهرة والناس” فى السابعة مساءً، وتكشف راغدة خلال الحلقة عن عدد من الأسرار فى حياتها العملية والشخصية.

تجربة الإصلاح الاقتصادى موضوع “نجوم الإدارة “على المحور

تستضيف الإعلامية منال السعيد، فى برنامجها “نجوم الإدارة” على قناة المحور الفضائية، فى الرابعة عصرا، المهندس هشام صفوت الرئيس التنفيذى لإحدى الشركات.

ويتحدث صفوت عن مشواره فى عالم المال والأعمال، ويكشف أبرز مقومات نجاحه فى الشركات العالمية التى عمل بها.

ويكشف صفوت عن أهم ما يميز التسوق الإلكترونى والبيع والشراء عبر الإنترنت، ويرصد أبر السمات المميزة للمستهلك المصرى، ويقيم أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

يأتى “نجوم الإدارة” كتجربة ثانية للإعلامية منال السعيد التى قدمت على مدى 30 حلقة فى رمضان الماضى برنامج “مش بالكلام”، الذى استضاف أبرز 30 رجل صناعة وتجارة وزراعة فى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين.

وفاء عامر فى “البلاتوه”على الفضائية المصرية

تحل الفنانة وفاء عامر ضيفة على الإعلامى محمد السماحى من خلال برنامجه “بلاتوه”، المذاع فى الثانية عشر ونصف بعد منتصف ليل على شاشة الفضائية المصرية بالتليفزيون المصرى، لتتحدث عن مسلسلها الرمضانى “نسر الصعيد”، مع النجم محمد رمضان، والذى يعرض طوال شهر رمضان على شاشة DMC.

وتتحدث “عامر”، أيضا عن مسلسلها الآخر “السر”، مع حسين فهمى ونضال الشافعى، والمقرر عرضه بعد شهر رمضان الجارى، وتتطرق للحديث عن تعاونها مع بطل مصر الراحل لذوى القدرات الخاصة مازن السماحى، وكيفية مشاركته معها فى المسلسل، وكيف أنه تحدى الإعاقة، وتفوق على كل ما يؤلمه بالسعى وراء تحقيق أحلامه، البرنامج تقديم محمد السماحى، وإخراج حسناء حسن.