ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة غدا .. طقس شديد الحرارة نهارًا وتصل فى القاهرة 43 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة غدا السبت، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الانحاء وتصل فى القاهرة 43 للعظمي، مع نشاط للرياح احيانا قد تكون مثيرة للرمال والاتربة أحيانا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا فى القاهرة 43 للعظمي و 24 للصغري، ووادي النطرون 39 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 42 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 36 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 42 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 38 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 31 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 40 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و 28 للصغري، ومرسي علم 39 للعظمي و 26 للصغري، والطور 38 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة غدا فى المنصورة

كما تصل درجة الحرارة غدا فى المنصورة 41 للعظمي و 24 للصغري، والاسماعيلية 42 للعظمي و 23 للصغري، والسويس 41 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 37 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 37 للعظمي و 23 للصغري، ورفح 36 للعظمي و 23 للصغري، ونويبع 40 للعظمي و 25 للصغري، ودمياط 36 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة فى مدن الصعيد

كما تصل درجة الحرارة فى بني سويف 42 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 42 للعظمي و 25 للصغري، واسيوط 43 للعظمي و 26 للصغري، وسوهاج 43 للعظمي و 27 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الاقصر 44 للعظمي و 28 للصغري، وقنا 43 للعظمي و 27 للصغري، واسوان 45 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمي و 27 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى حلايب 36 للعظمي و 28 للصغري، وشلاتين 41 للعظمي و 29 للصغري، وراس حدربة 35 للعظمي و 27 للصغري.

طقس معتدل ليلاً

وتتوقع الارصاد ان يسود طقس معتدل ليلا على كافة الانحاء، مع شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة الكبري، مع نشاط للرياح بشكل مثير للمرال والاتربة احيانا.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على كافة المدن والانحاء: