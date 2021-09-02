استثمار

ذراع «أدنوك» التجارية يحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار دولار

حجم طلبات الاكتتاب في العملية كان أكثر من مرتين نتيجة الاهتمام القوي من البنوك
مصطفى الجُدي 9:33 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 9:33 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية ” أدنوك ” اليوم الخميس، أن ذراعها التجارية أغلق تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار دولار مع مجموعة من سبعة بنوك محلية ودولية.

وذكرت روسيا اليوم أن الشركة قالت في منشور على “لينكد.إن”، إن القرض سيستخدم لتمويل تدفقات تجارية لأدنوك للتجارة العالمية ونموها.

وأوضحت ” أدنوك ” أن البنوك المشاركة في الصفقة هي “ستاندرد تشارترد” و”إتش.إس.بي.سي” وبنك أبوظبي التجاري و”دويتشه بنك” و”سوسيتيه جنرال” و”إس.إم.بي.سي” و”يوني كريدت بنك”.

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وقالت شركة النفط المملوكة للحكومة إن تجاوز طلبات الاكتتاب للمعروض في أحدث تسهيل ائتماني يظهر الثقة في “أدنوك” للتجارة العالمية وهيكل المساهمة القوي فيها، وذلك دون الكشف عن حجم طلبات الاكتتاب في العملية.

وقال مارتين راترز المدير المالي في “أدنوك” للتجارة العالمية على “لينكد.إن” إن “حجم طلبات الاكتتاب في العملية كان أكثر من مرتين نتيجة الاهتمام القوي من البنوك”.

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وأضاف راترز: “بينما نواصل توسيع أنشطتنا في أسواق جديدة وفتح مكاتب جديدة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، فإن لدينا الأنظمة والأفراد والتسهيلات الائتمانية المناسبة لتقديم خطة عمل طموحة”.

و”أدنوك” للتجارة العالمية هي مشروع مشترك بين “أدنوك” التي تملك 65 بالمئة وإيني الإيطالية بحصة 20 بالمئة و”أو.إم.في” النمساوية بحصة 15 بالمئة.

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وتم إطلاقها في 2020 لتجارة “المنتجات المكررة والمشتقات البترولية، وتداول عقود النفط الخاصة بطرف ثالث”، حسب “أدنوك”.

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بقلم مصطفى الجُدي

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