«ذبح طليقته انتقامًا منها وآخرين أنهوا حياة جارهم لسرقته».. لغز 3 جرائم قتل بالمحافظات

كشفت أجهزة البحث الجنائي عن لغز العثور على 3 جثث في محافظات القليوبية والإسكندرية والفيوم، في 3 جرائم قتل منفصلة أبرزها ارتكبها شخص ذبح طليقته انتقامًا منها وآخرين تخلصوا من جارهم لسرقة “توك توك” خاص به، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة.

قتل سيدة في القليوبية

في تفاصيل الواقعة الأولى الخاصة بارتكاب جريمة قتل سيدة، تلقى بلاغاها قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على الجثمان داخل مسكنها، متوفاه وبها آثار اعتداء بسلاح أبيض.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، طليق المجني عليها -له معلومات جنائية-لانفصال المجني عليها عن المتهم.

وبسؤال شقيق المجني عليها، قرر بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من المتهم، أخبره خلاله بقتل شقيقته انتقامًا منها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتخلصه من الأداة المُستخدمة (سكين) بإلقائها بأحد المصارف المائية، واتخذت الإجراءات القانونية.

خطة قتل جار لسرقة توك توك بالإسكندرية

وفي الجريمة الثانية قتل سائق توك توك على يد جيرانه، وتلقى البلاغ قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

وبعد تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه.

وتبين أن المجني عليه سائق مركبة “توك توك” -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه- ووراء إرتكاب الواقعة سائق مركبة “توك توك”، وشقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وأضاف أنهما استقلا مركبة “توك توك” قيادة المجني عليه مُستغلان علاقة الجيرة معه، مع استدراجه لمكان العثور عليه لسرقة المركبة قيادته، وبعدما وصلوا لمكان الواقعة اعتدوا عليه وأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

وأوضح أنهما استوليا على مركبة “توك توك” خاصته، وبارشادهما ضبطت المركبة المستولي عليها لدى عميلهما “سىء النية”، وسائق مركبة “توك توك” -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

وأمكن ضبطه ومركبة توك توك المستولي عليها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

خلافات مالية تنهي حياة مجرم بالفيوم

وفي القضية الثالثة تسببت الخلافات المالية في قتل شخص، وتوصل قسم شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم، لجثته واتضح أن -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم- بدائرة المركز وبها عيار ناري بالجسم.

وتشكل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص له معلومات جنائية، مقيم بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينه والمجني عليه.

وأضاف أنه تقابل مع المجني عليه بالمنطقة محل العثور على جثته لحل الخلافات فحدثت بينهما مشاجرة، وعلى إثرها المتهم أطلق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من بندقية آلية كانت بحوزته أحدثت إحداها إصابته التي أودت بحياته.