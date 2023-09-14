«ذا مارك» للمجتمعات تدخل في شراكة مع «مكسيم» لتطوير مشروع «بو سيدي عبدالرحمن»

أعلنت شركة “مكسيم للساحل الشمالي” عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة “ذا مارك للمجتمعات العمرانية” كمطور عام لمشروع “بو سيدي عبد الرحمن”

تأخذ هذه الشراكة خطوة مهمة في استكمال أعمال التطوير لمشروع بو سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي حيث تبنت مكسيم إستراتيجية حكيمة للمشروعات الرائدة، لتحويل الفرص المحتملة إلى واقع مذهل.

تفاصيل الاتفاقية

ووفقًا للاتفاقية، ستقوم شركة ذا مارك بدور المطور العام للمشروع وستسهم في استكمال الأعمال المتبقية وفقًا للمخطط العام والبرنامج الزمني المتفق عليه

وستعمل الشركة على تنظيم وإدارة جميع جوانب المشروع، بما في ذلك التسويق والتطوير، لضمان تقديم تجربة استثمارية استثنائية لعملائها.

وفي هذا الإطارقال ماجد صلاح – الرئيس التنفيذي لشركة مكسيم للتطوير العقاري: ” إن شراكتنا مع شركة ذا مارك هي خطوة إستراتيجية هامة لنا في توسيع نشاطنا والمساهمة في تحقيق رؤيتنا الاستثمارية.

كما نتطلع إلى العمل المشترك لإتمام هذا المشروع الطموح وتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في صناعة التطوير العقاري”.

سعادة بالشراكة

من جانبه، صرح المهندس عمر لاشين – رئيس قطاع التطوير شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية: ” سعداء بتوقيع هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة مكسيم الساحل الشمالي حيث إنها إحدى الشركات الرائدة في مجالها وقدرات استثمارية قوية في صناعة التطوير العقاري”.

وأعرب “لاشين” عن سعادته بوجود “ذا مارك” كجزء أساسي من هذا المشروع الطموح وأن هذه الشراكة المتميزة ستسهم في نجاحه وتفوقه، ونعلن أيضاً عن تعاون “ذا مارك” مع شركة المقاولات المحترفة INEX.

تسريع وتيرة الإنشاءات

حيث تم التوقيع مع “INEX” لتنفيذ الأعمال الإنشائية في بو سيدي عبد الرحمن ، وسيبدأ العمل في أكتوبر المقبل، مما سيساهم في تنفيذ المشروع بأعلى جودة وإتمامه في الوقت المحدد.

وسيساهم هذا التحالف في تسريع مراحل البناء والعمل بالمشروع وتحقيق كل ما يتطلبه العملاء والمستثمرون، وتعهدت الشركتان بتواصل مستمر مع العملاء لتقديم المستجدات وضمان أن يتم تنفيذ المشروع بموجب الجدول الزمني المحدد.