«ذا مارك» تطلق مشروع فيلات متكاملة فى القاهرة الجديدة باستثمارات 2 مليار جنيه

أطلقت شركة ذا مارك للتطوير العقارى ثانى مشروعاتها فى السوق المحلية تحت اسم «ذا ووتر مارك» بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تقارب 2 مليار جنيه.

قال عمرو بدر، رئيس مجلس إدارة شركة «ذا مارك» للتطوير العقارى، إن المشروع مقام على مساحة 20 فدانا، وسيخصص بالكامل لإنشاء فيلات مستقلة سيصل عددها إلى 100 أو أقل، بمبيعات متوقعة تفوق 3 مليارات جنيه.

وأوضح بدر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «ذا مارك» اشترت الأرض من شركة «تعمير»، والتى تملك مشروع «أزاد» فى القاهرة الجديدة، كما بدأت الأعمال الإنشائية وتهيئة الموقع كأولى الخطوات الفعلية للمشروع الجديد.

وأشار إلى أن الشركة بصدد التعاقد مع عدة شركات مقاولات لتولى أعمال تنفيذ الفيلات، ومن المخطط ضخ مليار جنيه خلال العامين المقبلين، وتبلغ النسبة البنائية %18 فقط من المشروع.

ولفت إلى أن أسعار بيع الفيلات ستبدأ من 15 مليون جنيه، وتتراوح المساحات ما بين 300 إلى 910 أمتار، وتم طرح نظم سداد متنوعة تشمل مقدمات وأقساط أقصاها 8 سنوات.

وأكد بدر تفاوض «ذا مارك» مع عدة شركات عالمية متخصصة فى إنشاء البحيرات لاختيار إحداها لتنفيذ «الكريستال لاجون» بداخل المشروع، كما توقع الانتهاء من تسويق وبيع كامل الوحدات خلال 9 شهور.

وأوضح بدر أن «ذا ووتر مارك» هو ثانى مشروعات الشركة بمصر، بعد «ذا مارك» فى التجمع الخامس، الذى تبلغ قيمة مبيعاته 2 مليار جنيه، وتم إنهاء كل الأعمال الخرسانية لوحدات المرحلة الأولى وجارٍ تشطيبها، بخلاف السير فى خرسانات المرحلة الثانية.

بدر: ضخ 250 مليونا تكلفة الإنشاءات القائمة وقرب الحصول على أرض ساحلية

وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروع «ذا مارك» قاربت 250 مليون جنيه شاملة أقساط شراء الأرض والإنشاءات، وسوف يبدأ التسليم فى عام 2023.

وتطرق لاقتراب الشركة من الحصول على قطعة أرض بإحدى المدن الساحلية لإنشاء مشروع ساحلى عليها، وسيتم الكشف عن كل التفاصيل لاحقاً، ولن تتخطى المساحة حاجز 50 فدانا، وفقاً لاستراتيجية «ذا مارك» فى التطوير.

ولفت بدر إلى أن الشركة تسعى دائماً للبحث عن الشراكات الناجحة ونمو محفظة مشروعاتها عبر دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والتى تتناسب مع استراتيجيتها التوسعية، ومنها المناطق الجاذبة للفرص الاستثمارية كغرب القاهرة، والجلالة، والعين السخنة، بالإضافة إلى الساحل الشمالى والعلمين الجديدة.

وشدد رئيس مجلس إدارة «ذا مارك» للتطوير العقارى على أن الشركة تعتمد على الموارد الذاتية وحجوزات العملاء فى تغطية التمويلات اللازمة للإنشاءات أو التوسعات.