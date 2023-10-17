«ذا مارك» تضخ 3 مليارات جنيه لتنفيذ الوحدات المتأخرة فى «بو» الساحل الشمالى

دخلت شركة «ذا مارك» للمجتمعات العمرانية فى شراكة مع «مكسيم» للاستثمار لإدارة وتشغيل مشروع الأخيرة «بو» بالساحل الشمالى، مع تعهدها بضخ 3 مليارات جنيه لإنشاء وتسليم الوحدات المتأخرة والتى تم بيعها بالمشروع منذ سنوات ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

وقال المهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «ذا مارك» إنها ستصبح المطور العام لمشروع مكسيم الساحل الشمالى على مساحة 900 فدان والذى يبلغ حجم استثماراته المبدئية فى المرحلة الراهنة نحو 120 مليار جنيه.

وأوضح – على هامش مؤتمر صحفى عقدته الشركة أمس – أنه من المخطط تسريع وتيرة الإنشاءات فى الوحدات المتأخرة التى تمثل %10 من مساحة الأرض، أو %20 من الوحدات «الإجمالية» بالمشروع، على أن تبدأ تسليمات المرحلة الأولى العام المقبل، على أن يتم الانتهاء منها بالكامل خلال 36 شهرًا.

وأشار إلى أن نسب الشراكة بين الطرفين معقدة ومتغيرة حسب كل منطقة ومرحلة فى المشروع، خاصة وأن «مكسيم» استطاعت تنفيذ جزء من الإنشاءات خلال السنوات الماضية، كما أنهت مؤخرا جميع الإجراءات القانونية لتغيير جهة ولاية المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد «بدر» أن شراكة «ذا مارك» مع «مكسيم» من النوعية الإستراتيجية، إذ ستتولى «الأولى» تنظيم وإدارة جميع جوانب المشروع، بما فى ذلك التطوير والإنشاء والتسويق، كما سيتم خلال العام المقبل طرح مراحل جديدة بمستهدفات بيعية ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه.

وأوضح أن «ذا مارك» ستعتمد على الموارد الذاتية وحجوزات العملاء فى تمويل المرحلة الأولى من المشروع، فيما ستكون هناك فى مرحلة لاحقة مفاوضات مع بنوك لتغطية جزء من التمويلات.

وذكر «بدر» أنه تم التعاقد مع شركة «إنيكس» للمقاولات لتولى تنفيذ إنشاءات المرحلة الأولى فى المشروع، كما تم التعاقد مع شركة عالمية لتعيد تصميم المساحة المتبقية من الأرض لتتناسب مع الطفرة العمرانية بالمنطقة، بجانب الاتفاق على تغيبر اسم المشروع فى المراحل الجديدة بعيدا عن مسمى «بو» .

وأفاد بأن المشروع سيضم منطقة ترفيهية متكاملة بجانب التجارية والفندقية وسيتم التعاقد مع العلامات التجارية الشهيرة لإدارتها، بهدف ضمان وجود قيمة مضافة من تواجدها فى الساحل.

يذكر أن مشروع «مكسيم» الساحل الشمالى مقام على 900 فدان، وأطلق سابقا مرحلتين، هما «بو أيلاند» و«بو ساند»، وكانت أول مبيعات فيه خلال عام 2014، ويضم خليجا طبيعيا من الشواطئ الرملية بطول 1000 متر، وتتنوع الوحدات ما بين «شاليهات» و«تاون هاوس» و«فيلات»، تطل جميعها على مسطحات مائية ولاجونز.

يشار إلى أن «ذا مارك» تأسست منذ 5 سنوات فى القطاع العقارى ولديها 4 مشروعات رئيسية فى شرق القاهرة بمحفظة عقارية 450 فدانا، بحجم استثمارات قريب من 20 مليار جنيه.