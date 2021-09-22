«ذا مارك» تضخ 250 مليون جنيه استثمارات في مشروع القاهرة الجديدة

أعلنت شركة ذا مارك للتطوير العقاري مشاركتها في معرض “سيتي سكيب” الذي يضم نخبة من المطورين العقاريين فى مصر خلال الفترة من 22- 25 سبتمبر 2021 ، وذلك لعرض أحدث مشروعاتها المتميزة والتواصل مع عملائها بشكل مباشر. وتعد “ذا مارك “العقارية لادارة المشروعات واحدة من أهم الشركات العقارية في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاعت أن تحقق علامة فارقة بمشروعاتها في السوق العقاري خلال فترة قصيرة، فقد تأسست عام 2019 كشركة تطوير عقاري مصرية مساهمة تعتمد في نموذج أعمالها على التكامل الرأسي لكل المجالات العقارية ورؤية طموحة لخلق مجتمعات ذكية ومستدامة وسعيدة، وأطلقت الشركة 3 مشروعات كبرى خلال عامين فقط، في مواقع متميزة جدا، حققت حجم مبيعات غير مسبوق في فترة قصيرة جدا، بفضل اعتمادها على تصميمات تحقق الراحة والرفاهية والتميز للعملاء.

وحقق مشروع The MarQVille” إقبالًا ضخمًا من العملاء في أول ساعات من طرحه، وتم البيع خلال يوم واحد فقط بإجمالي مبيعات وصل إلى مليار جنيه.

وهو يعد قطعة فنية غير مسبوقة يختلط فيها جمال الطبيعة بلونيها الأزرق والأخضر مع فنون الهندسة المعمارية الحديثة وتخدمهم مرافق بمستوى عال من الجودة، لتوفر تجربة سكنية مليئة بالفخامة تلبي احتياجات كل أفراد العائلة على مساحة 50 فدانًا، وتضم أكثر من 300 وحدة، بأسعار تبدأ من 3.2 مليون، وسيتم الإعلان قريبًا عن الطرح الجديد من المشروع.

ولقي مشروع “The MarQ” الذي أطلقته الشركة نجاحًا ساحقًا، حيث أصبح علامة مميزة في القاهرة الجديدة، وشهد بيع جميع وحداته في 10 أشهر فقط، وهو مقام على نحو 26 فدانًا ويضم 300 فيلا كاملة التشطيب،

وقد حقق المشروع نسبة مبيعات بلغت 100% بإجمالي ملياري جنيه يتم تسليمه خلال عام 2023، وتم ضخ 250 مليون جنيه استثمارات في هذا المشروع حتى الآن.

وقد دفع هذا النجاح الكبير شركة ذا مارك لإطلاق مشروع “The Water MarQ” بالقاهرة الجديدة بشارع الجامعة الأمريكية فى قلب التجمع الخامس على مساحة 20 فدانًا باستثمارات تبلغ ملياري جنيه، تضم 100 فيلا كاملة التشطيب مستقلة متنوعة المساحات بمتوسط سعر 30 مليون جنيه للفيلا، بتكلفة استثمارية تقرب من 2 مليار جنيه.

ويتميز المشروع بقربه من المحاور والطرق بالقاهرة الجديدة في أكثر مواقع التجمع الخامس، ويتم البناء على 18% فقط من مساحة المشروع، بينما باقي المساحة ستكون للمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء,

كما أن الفيلات مبنية على مسافات بعيدة عن بعضها لتحقيق الخصوصية للسكان، وتتمتع بتصميم هندسي فريد يجعل كل وحدة في المشروع تطل على واجهة مائية، حيث يمتد اللاجون على حوالي 10000 متر.

حيث يختلط لون المياه الأزرق ولون المساحات الخضراء في تناغم تام، ورفاهية لا تتوفر في أي مشروع سكني آخر، ما يجعل كل مالك لأحد هذه الفيلات واحدًا في كل مليون مصري يمكنه التمتع بهذه التجربة، وهو السر وراء شعار المشروع “واحد في المليون”.

ويستهدف هذا المشروع إجمالي مبيعات 3 مليارات جنيه، و يقدم أنظمة تقسيط بمقدم يتراوح بين 10 و30% ومدة تقسيط بين 6 إلى 8 سنوات، ومن المقرر أن يستغرق الانتهاء منه نحو 24 شهرًا.

وقال عمرو بدر رئيس مجلس إدارة شركة “ذا مارك للتطوير”، إنه يفخر بكل ما أنجزته شركته خلال العامين الأخيرين، حيث استطاعت أن تحتل مكانة متميزة في السوق العقاري الملئ بالشركات الكبرى، وذلك بفضل اعتمادنا على أحدث النظم والتصميمات العالمية، واهتمامنا بفن العمارة في تصميم الوحدات، لأننا نسعى وراء تحقيق الجمال بكل صورة، في البناء وفي الساحات المحيطة التي تندمج فيها ألوان الطبيعة ليستمتع السكان بالجمال والرفاهية في كل تفصيلة في حياتهم

فضلًا عن أننا نسعى دائمًا لعقد شراكات متميزة مع كبرى الشركات لتقديم المزيد من الخدمات والمرافق التي تسهم في إضفاء المزيد من التكامل على مشروعاتنا وتميزنا في السوق، وتوفير وحدة سكنية تتمتع بأعلى مستويات الراحة والأمان والخدمات المتكاملة.