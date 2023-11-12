«ذا مارك» تستهدف التوسع بإضافة مشروعات جديدة فى غرب القاهرة والسعودية

تسعى شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية لمواصلة التوسع فى السوق المحلية عبر إضافة مزيد من الأراضى فى منطقة غرب القاهرة بجانب تواجدها الفعلى فى القاهرة الجديدة، علاوة على إتمام مفاوضاتها لاختراق السوق السعودية وذلك خلال العام المقبل.

يشار إلى أن “ذا مارك” تأسست منذ نحو 5 سنوات فى القطاع العقارى ولديها 4 مشروعات رئيسية فى شرق القاهرة بمحفظة عقارية 450 فدانا، وتملك عدة مشروعات فى السوق المحلية منها “ذا مارك جاردنز”، و”ذا مارك فيل”، و”ذا واتر مارك”، و”وندر مارك”، بخلاف مشروعها التجارى “ماركيت”.

قال المهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية إن شركته تنوى إطلاق مشروع جديد فى منطقة التجمع من نوعية المبانى الإدارية والتجارية، على مساحة 12 ألف متر، وسوف يتم بيع المساحات الإدارية والاحتفاظ بالتجارية، ومخطط طرحه خلال الربع الثانى من العام المقبل.

وأشار فى تصريحات لـ”المال” إلى أن الشركة تخطط لاستثمار 2 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية وأقساط الأراضى حتى العام المقبل.

وأكد أن الشركة دخلت فى مفاوضات جادة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على أراضٍ فى منطقة غرب القاهرة، بمساحات تدور حول 120 إلى 230 فدانا فى منطقتى “زايد الجديدة” و”سفنكس الجديدة”، لافتا إلى أنها تهتم بالأراضى المخصصة لنشاط العمرانى المتكامل بجانب الترفيهي.

وأوضح بدر أن الشركة حققت مبيعات خلال أول 9 شهور من العام الجارى وصلت إلى 5.5 مليار جنيه، ومن المستهدف أن ترتفع مع نهاية 2023 إلى 6 مليارات، وهو أقل من المستهدف نظراً لقرار الشركة بتقليل المبيعات وعدم التسرع فى البيع لحين اتضاح الرؤية من جانب أسعار المواد الخام والبناء.

وأوضح أن “ذا مارك” باتت تمتلك محفظة أراضٍ فى حدود 1350 فدانا ما بين شرق القاهرة والساحل الشمالى، وكلها تدور حول حجم استثمارات يلامس 180 مليار جنيه منها 60 ملياراً فى القاهرة الكبرى.

وعن باقى مشروعات الشركة، فقد قال إنه من المخطط أن يتم تسليم 1000 وحدة للعملاء حتى نهاية العام المقبل، وهو ما يعد باكورة إنجازاتها فى السوق المحلية، ويدفعها لدراسة الاستفادة من أى آليات تمويل غير مصرفية تتناسب مع تلك التسليمات على غرار سندات التوريق.

وذكر أن الشركة كانت تعتمد فى السابق على الموارد الذاتية وحجوزات العملاء لتغطية الأعمال الإنشائية وزيادة محفظة الأراضى، ولكنها دخلت حاليًا فى مفاوضات مع بنوك متعددة أبرزها “الأهلى المصرى” و”أبوظبى الإسلامي” للحصول على قروض بنكية لضمان تسريع وتيرة الإنشاءات فى المواقع المختلفة، وسيتم الكشف عن كل التفاصيل لاحقًا.

ورأى أن التوجه للتمويل البنكى مرتبط برغبة الشركة فى تسريع الإنشاءات والبناء تجنباً لأى تبعات سلبية قد تنتج مع الارتفاع المتتالى فى معدلات التضخم واحتمالات تحريك سعر الصرف بما قد يفاقم من قيمة التكاليف.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية إن الشركة اقتربت وبقوة من اختراق السوق السعودية فى الفترة القادمة وتجرى مفاوضات مع أحد الكيانات التى تمتلك أراضى فى مدينتى الرياض وجدة، بهدف تنفيذ مشروع عمرانى متكامل فيهما بمساحات تدور حول 20 و120 فدانا.

وأكد أن الشركة السعودية تملك محفظة ضخمة من الأراضى وبالتالى هناك احتمالية قوية لزيادة المشروعات مع تحقيق النجاحات على أرض الواقع.

ومن أبرز مشاريع “ذا مارك كوميونيتيز” المشروع السكنى «ذا ووتر مارك» القاهرة الجديدة، والذى يتميز بوجود بحيرة صناعية، بالإضافة إلى فيلات مستقلة ذات واجهة شاطئ خاص.

ودخلت “ذا مارك للمجتمعات العمرانية” فى شراكة مع “مكسيم للاستثمار” لإدارة وتشغيل مشروع الأخيرة “بو” بالساحل الشمالى، مع تعهدها بضخ 3 مليارات جنيه لإنشاء وتسليم الوحدات المتأخرة والتى تم بيعها بالمشروع منذ سنوات ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

وقال بدر إن الأخيرة ستصبح المطور العام لمشروع مكسيم الساحل الشمالى على مساحة 900 فدان والذى يبلغ حجم استثماراته المبدئية فى المرحلة الراهنة نحو 120 مليار جنيه.

وأوضح أنه من المخطط أن يتم تسريع وتيرة الإنشاءات فى الوحدات المتأخرة، والتى تمثل 10 % من مساحة الأرض، أو 20 % من الوحدات الإجمالية بالمشروع، على أن تبدأ تسليمات المرحلة الأولى خلال العام المقبل، مع الانتهاء منها بالكامل خلال 36 شهراً.

ونوه بأن نسب الشراكة بين الطرفين معقدة ومتغيرة حسب كل منطقة ومرحلة فى المشروع، خاصة أن “مكسيم” استطاعت تنفيذ جزء من الإنشاءات خلال السنوات الماضية، كما أنهت مؤخراً الإجراءات القانونية لتغيير جهة ولاية المشروع إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واعتبر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية أن شراكتها مع “مكسيم” من النوعية الإستراتيجية، حيث ستتولى الأولى تنظيم وإدارة جميع جوانب المشروع، بما فى ذلك التطوير والإنشاء والتسويق بالكامل، كما سيتم خلال الربع الثانى من العام القادم طرح مراحل جديدة بمستهدفات بيعية ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه.

وأكد أن “ذا مارك” ستعتمد على الموارد الذاتية وحجوزات العملاء فى تمويل المرحلة الأولى من المشروع، فيما سكون هناك فى مرحلة لاحقة مفاوضات مع بنوك لتغطية جزء من التمويلات.

وذكر رئيس “ذا مارك” أنه تم التعاقد مع شركة “إنيكس” للمقاولات لتتولى تنفيذ إنشاءات المرحلة الأولى فى المشروع، كما تم التعاقد مع شركة عالمية لتعيد تصميم المساحة المتبقية من الأرض لتتناسب مع الطفرة العمرانية بالمنطقة، بخلاف الاتفاق على تغيبر اسم المشروع فى المراحل الجديدة بعيدأً عن مسمى “بو”.

وأفاد بأن المشروع سيضم منطقة ترفيهية متكاملة بخلاف التجارية والفندقية وسيتم التعاقد مع العلامات التجارية الشهيرة لإدارتها، بهدف ضمان وجود قيمة مضافة من تواجدها فى الساحل.

يذكر أن مشروع مكسيم الساحل الشمالى مقام على مساحة 900 فدان، وقام سابقاً بإطلاق مرحلتين، هما “بو أيلاند” و”بو ساند”، وكانت أول مبيعات فيه خلال عام 2014، ويضم خليجا طبيعيا من الشواطئ الرملية بطول 1000 متر، وتتنوع الوحدات ما بين شاليهات وتاون هاوس وفيلات، تطل جميعها على مسطحات مائية ولاجونز. وأفاد بأن الشركة تستهدف ضخ 4 مليارات جنيه فى إنشاءات مشروعاتها فى خلال الثلاث سنوات القادمة.