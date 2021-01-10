أسواق عربية

ذا لاين .. السعودية تبني مدينة مليونية “بلا شوارع أو سيارات”

تعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 100%
المال - خاص 8:43 م, الأحد, 10 يناير 21 8:43 م, الأحد, 10 يناير 21

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أطلقت السعودية مشروع إنشاء مدينة مليونية على هيئة “سلسلة مجتمعات” بطول 170 كيلومتر بدون شوارع أو سيارات تحت اسم ” ذا لاين “.

والمشروع الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، يقع ضمن منطقة نيوم للأعمال، وينتظر أن تبدأ إنشاءاته في الربع الأول من 2021.

ويهدف تصميم “ذا لاين” إلى جعل المشي نمطاً أساسياً للحياة، كما سيسهم التطوير الكامل متعدد الاستخدامات في إمكانية الوصول بكل سهولة إلى المرافق والحدائق العامة، وكذلك الطبيعة المحيطة بالمجتمعات.

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وتتيح المدينة الوصول إلى البيئة المحيطة خلال 5 دقائق سيراً على الأقدام من أي مكان في المشروع.

ولدى إطلاق المشروع قال ولي العهد السعودي: “بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم “ذا لاين”؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية”.

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وأضاف: “ستعيد مدينة “ذا لاين” تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية”.

وقال الأمير محمدإن المدينة، التي ستكون قادرة على استيعاب مليون ساكن، “ستعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة بنسبة 100% ، مع الحرص على تحقيق مستقبل إيجابي للكربون”.

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ومن المتوقع أن يساهم المشروع بنحو 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما تقول السعودية.

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بقلم المال - خاص

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